Joaquín Niemann hace historia en el PGA Tour

La temporada 2019-2020 del PGA Tour dio inicio junto con el Military Tribute at The Greenbrier, primer evento del ciclo golfistico en el Old White TPC.

A pesar de ser apenas el primer evento del año, se vivieron ya momentos históricos y puntuales en la gira como el primer hole-in-one y apenas el decimoprimer score de 59 en la historia del Tour tras dos dias de haberse iniciado la actividad.

Además, ayer se vivió otro hecho histórico, éste por parte del campeón del certamen, Joaquín Niemann, quien se convirtió en el primer chileno en todos los tiempos en ganar en el PGA Tour. El joven golfista de apenas 20 años se sobrepuso a la presión de los estadounidenses Tom Hoge y Richy Werenski para llevarse el primer triunfo de su carrera y entrar en el privilegiado círculo de campeones nacidos fuera de Estados Unidos en ganar antes de los 21 años. Los otros dos Severiano Ballesteros y Rory McIlroy.

Niemann registró una gran última ronda de 64 golpes, seis abajo de par, incluyendo dos bogeys y ocho birdies, tres de estos en los últimos tres hoyos de juego para superar al resto por una amplia ventaja de seis golpes.

Al terminar el día, el chileno comentó sentirse muy feliz y orgulloso de haber ganado por su equipo, familia y todo un país que lo está apoyando.