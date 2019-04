Jiménez en el top de la Premier League

El goleador mexicano Raúl Jiménez ocupa el lugar 21 en la lista de los 50 mejores jugadores de la Premier League, que publica en su portal la revista especializada Four Four Two.

El también delantero de la Selección Nacional ha tenido una destacada temporada con Wolverhampton Wanderers, equipo que se ubica en la décima posición de la tabla con 48 puntos, con el que ha colaborado con 12 goles y ocho asistencias, sólo en la Liga. En la Copa FA suma cuatro dianas más.

Esa productividad le ha valido a Jiménez que los Wolves ejercieran hace días la opción de compra al Benfica por el canterano del América.

Según los medios ingleses, la cifra de la transferencia rondó los 38 millones de euros; es decir, 42.6 millones de dólares, para ser la más cara en la historia del equipo, y para un jugador mexicano en el extranjero.

Mejor que “Chicharito”

Jiménez ha superado a su compatriota Javier Hernández, quien con el West Ham vive una temporada irregular, con apenas siete goles y tres asistencias en 22 partidos, así como una diana más en Copa FA.

La lista de futbolistas más destacados en la presente temporada la encabeza el defensa holandés del Liverpool, Virgil Van Dijk, seguido por Bernardo Silva y Raheem Sterling del Manchester City, mientras que Eden Hazard de Chelsea y Sadio Mané del Liverpool completan el Top 5.

Después vienen jugadores de la talla de Sergio Agüero (Manchester City), Mohamed Salah (Liverpool), Harry Kane (Tottenham), Aymeric Laporte (Manchester City) y Andrew Robertson (Liverpool).

Jiménez supera a varias estrellas

El histórico año de Raúl Jiménez no pasa inadvertido para la prensa inglesa, donde es el referente del Wolverhampton Wanderers.

En el listado de la revista Four Four Two, el delantero mexicano aparece por encima de jugadores reconocidos como Aaron Ramsey, del Arsenal (41); David de Gea, del Manchester United (40); Marcus Rashford, Manchester United (34); Alisson (25) y Fernandinho, del Manchester City (23).

Además de otros que no alcanzaron lugar como Mesut Ozil (Arsenal); Alexis Sánchez (Manchester United): Javier “Chicharito” Hernández (West Ham); y Roberto Firmino (Liverpool), algunos quedando fuera por lesión y otros por baja en su nivel de juego.

El Top 21