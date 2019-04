"Disfruta tu máscara, perderdor", dice rival sobre festejo de Raúl Jiménez

Troy Deeney, jugador del Watford, se burló de Raúl JIménez, delantero mexicano del Wolverhampton que celebró con una máscara de luchador luego de anotar en el partido que su equipo terminó perdiendo por 3-2.

"Me da gusto que se haya puesto la máscara, porque puede usarla afuera ahora que es un perdedor", dijo Deeney en entrevista con BeIN Spots. "Así que bueno, disfruta la máscara, pero nosotros nos llevamos la victoria".

"Creo que tienes que usar la máscara y hacer todo esas cosas cuando sabes que vas a ganar el juego".

El jugador del Watford matizó sus comentarios acerca del mexicano: "No me malinterpreten. Es un jugador "top". Lo veo y me parece de lo mejor, juega muy bien la posición de nueve".

Los Wolves estuvieron en ventaja de 2-0, pero un gol de Deulofeu y un penalti de Deeney (90+4') hicieron que el partido se decidiera en la prórroga, donde Deulofeu volvió a marcar (104') para poner al Watford en la Final de la FA Cup.

