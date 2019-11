Jesús Sánchez revela que Jorge Vergara ayudó a su papá

El agradecimiento de la familia de Jesús Sánchez para Jorge Vergara, será eterno porque en momentos complicados, fuera de la cancha, ahí apareció siempre sin importarle nada, solamente buscando ayudar al prójimo y el “Chapo” contó un detalle grande de Vergara.

“Tengo una historia muy padre, por ahí en el 2010, 2011 cuando recién debutaba obviamente mis ingresos no eran tan buenos, eran bajos y mi papá estaba enfermo. Sufría del corazón, lo traje acá a que le hiciera una revisión, el doctor me dijo que tenía que operarse de inmediato si no podía darle un infarto fulminante. Yo con pocos recursos me sentía desesperado y lo único que hice fue acudir a Jorge y pedirle su apoyo. Él sin pensarlo dos veces me dijo que con toda la confianza, que él para eso estaba y me ayudó. Son cosas que se quedan en mi corazón y que siempre le voy a estar agradecido”.

D.E.P. † ���������� �������������� ����

Gracias por todo, te vamos a extrañar. Un líder y un adelantado a tus tiempos ����

Un abrazo hasta el cielo y pronta resignación a su familia.@Chivas ��⚪️ #SiempreChivas pic.twitter.com/xtgU5HXqBS — Jesús Sánchez (@_JESG17) November 15, 2019

“Chapo” recordó que ese tipo de detalles siempre los tenía Vergara, ayudaba en lo que podía y si algo no estaba a su alcance, entonces buscaba la forma, porque para él no había imposibles. Cuando se presentaba un problema, Jorge ya tenía por lo menos tres alternativas al respecto.

Admitió que cuando le dieron la noticia del fallecimiento de Vergara, no solamente él se quedó sorprendido, también su familia, su padre lamentó mucho el adiós del hombre que lo ayudó en el momento más complicado que había tenido hasta el momento.

“Fue una semana difícil por el sensible fallecimiento de Jorge, una persona muy importante en el club, un líder nato que siempre estaba al pendiente de nosotros, personas como él se extrañan, me ayudó bastante y siempre estaré agradecido”.

Vergara dejó muchas cosas para seguir su ejemplo, el liderazgo que tenía, que todo se podía siempre y cuando se buscara con mucha responsabilidad, trabajo y honestidad.

“La verdad como persona es un excelente ser humano que siempre se preocupaba por ti, por nosotros, que trató de dar su mejor esfuerzo, que fue un visionario dentro de su entorno, que logró muchas cosas. Tuvo la capacidad y el aporte de hacer el estadio, que nadie creía, potencializó a Chivas. Pero eso sale sobrando, me quedo con la parte humana, con lo que les conté ahorita, así lo era, así lo voy a recordar, que mucha gente sepa que siempre estaba al pendiente de todos nosotros”.

AJ