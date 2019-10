Jesús Dueñas revela que ha recibido amenazas tras duelo ante Veracruz

El mediocampista Jesús Dueñas hizo hoy público que ha recibido amenazas a través de las redes sociales, luego de lo sucedido en el encuentro de visita de Tigres de la UANL ante Tiburones Rojos de Veracruz.

"Después del partido, a la fecha, he recibido muchos mensajes ofensivos, agresivos, incluso se meten con mi familia y donde hay hasta amenazas", indicó en conferencia de prensa el de Zamora, Michoacán.

En dicho encuentro, los futbolistas de Veracruz alegan que ambos equipos acordaron no jugar los tres primeros minutos del partido, pero después de los iniciales 60 segundos, los Felinos tocaron el balón e hicieron dos goles, lo cual ha sido reprobado.

Jesús Dueñas lamenta que durante la transmisión televisiva se dijo que él obligó a jugar a los de Tiburones Rojos y que hasta los insultó.

"Quiero aclarar algo que me tiene un poco triste, incómodo, tampoco me quiero hacer la víctima, pero pasó algo durante la transmisión del partido: se comentó que yo había obligado a los jugadores de Veracruz, que los había insultado, y creo que eso no se vale. Soy responsable de mis actos y no lo hice", dijo.

También comentó que durante la misma transmisión se dijo que el primer gol fue del mediocampista Luis Rodríguez, lo cual no es cierto, porque fue del chileno Eduardo Vargas.

Dijo que esa información también generó varios mensajes a través de las redes sociales hacia el "Chaka", por lo cual su esposa intentó a defenderlo en esos mismos medios, pero las respuestas han sido tan violentas que ha terminado en llanto.

AJ