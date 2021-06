Jessica Salazar solicita justicia en el proceso selectivo a Tokio 2020

Después de que el Comité Olímpico Mexicano (COM) anunció que Jessica Salazar estará fuera del selectivo para los Juegos Olímpicos de Tokio, la pedalista jalisciense solicitó que haya un proceso justo de selección, pues además de ser Récord Guinness, Premio Nacional de Deportes y subcampeona mundial en los 500 metros contrarreloj, figuraba como una de las máximas esperanzas de medalla para México.

“Me encuentro en una incertidumbre innecesaria. Yo me encontraba ya preparándome para los Juegos Olímpicos y no es justo que a estas alturas estemos viviendo esto. ¿Cómo es posible que al ser la única atleta en aportar el 100% de los puntos, en la prueba que más se esperan resultados, esté pasando por esto? No es posible que aun siendo la mejor arrancadora del mundo no se me esté dando un lugar, o que no se esté creando un criterio de selección adecuado”.

Ante esta situación, el director del CODE Jalisco, Fernando Ortega Ramos, señaló que aún habrá una ventana para tratar de revertir la decisión, pues la próxima semana el COM sostendrá una reunión con la Federación Mexicana de Ciclismo (FMC) y con la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) para revalorar la situación.

“El lunes habrá una reunión entre CONADE, COM y la FMC por lo que entiendo del proceso hacia Tokio Jessica está considerada. Lo que hay que buscar en esa ventana es en qué momento se puede abrir un esquema de valoración de criterios técnicos sobre quienes estarán participando en esa justa olímpica. El proceso seguirá caminando y nosotros esperamos poder reunirnos también con la Federación Mexicana de Ciclismo”.

De no revertirse esta situación, esto podría convertirse en una de las mayores injusticias deportivas dentro del deporte mexicano, pues a pesar de que Jessica no consiguió estar entre las dos mejores pedalistas del pasado Campeonato Nacional, la tapatía fue quien ganó la plaza olímpica para el país logrando la histórica medalla de plata en el Campeonato Mundial de Ciclismo de pista a principios de 2020.

