Ante la exclusión de Jessica Salazar del equipo mexicano de ciclismo que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, diversos atletas nacionales se han unido para apoyar a la tapatía, quien por temas políticos, no asistirá a la justa veraniega. Tal es el caso del patinador Jorge Luis Martínez Morales, quien expresó su sentir ante la ausencia de una de las mejores ciclistas mexicanas de la actualidad.

"Jessy tendría que estar en Tokio, independientemente de su récord y de su medalla mundial. Ser tercer lugar en el selectivo en las pruebas medidas no dice NADA. En el deporte todo es muy complejo de analizar", dijo el patinador multimedallista.

"Para explicarme mejor: no por sus logros tiene que estar en Tokio, y eso que son muchos y enormes. Si no porque ella es pieza clave para estar más cerca de las medallas en la velocidad por equipos siendo la mejor arrancadora de México", explicó, con cierto disgusto y sorpresa, ante la noticia de que Salazar no irá a Tokio 2020.

Fue apenas este miércoles, cuando el Comité Olímpico Mexicano (COM) decidió no incluir a la pedalista tapatía Jessica Salazar, sin siquiera esperar a que se llevara a cabo la reunión técnica de la Federación Mexicana de Ciclismo. Salazar Valles, de 25 años, no sólo es Récord Guinness, Premio Nacional de Deportes y sub campeona mundial dentro de los 500 metros contrarreloj, sino que también figuraba como una de las máximas esperanzas de medalla para el país.

