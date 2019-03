Javier Sánchez, mexicano que cuida al Levi’s Stadium

De padres mexicanos, corazón tapatío y alma de rojiblanco. Javier Sánchez es un guardia de seguridad del Levi's Stadium de Santa Clara de solo 23 años de edad que presume sus raíces. Estudia, ama el futbol y trabaja para pagar su educación, tanto en el estadio, como de chofer de plataforma en el área de Santa Clara. Tiene tres años que no visita México, aunque tiene planes para hacerlo muy pronto.

"Mis papás son mexicanos, vivían en Guadalajara y vinieron a Estados Unidos a encontrar una vida mejor para sus hijos y aquí estoy, estudiando en la Universidad de California Merced y aquí estamos en el Levi's trabajando para pagar los estudios, mis papás también están trabajando para ayudar todos".

Desde que se enteró que la Selección mexicana jugaría en Santa Clara, Javier Sánchez no dudó en ejercer su labor, el cual consiste en apoyo a seguridad y logística en el inmueble de los 49s de San Francisco.

"A mí me gusta mucho el futbol, me encanta, soy chivista pero en realidad todo lo que sea de México me encanta, entonces como aquí está el equipo nacional, aquí andamos trabajando y al mismo tiempo apoyando", platicó.

Amante del futbol, Javier reconoció que a pesar de tener los colores de las Chivas tatuados en el corazón, aprendió a jugar y militó en una academia de futbol del Atlas en California, en donde pasaba sus tardes jugando al deporte que tanto le apasiona.

"Desde niño jugaba en Merced, luego en un equipo que se llamaba Atlas, es como una academia y me la pasaba en las tardes ahí jugando futbol, tratando de no meterme en problemas en la calle y cuando no estaba en la escuela, andaba jugando futbol".

Custodiando un puente que conecta la puerta A con la puerta B del Levi's Stadium, Javier Sánchez aceptó entre risas y con los ojos nostálgicos, que quería ir al Clásico Nacional, ese que Chivas perdió 2-0 frente al América, aunque agradeció a la fortuna no haber asistido, debido al resultado adverso del equipo de sus amores.

"Tenemos planes para ir en junio a Guadalajara a visitar a la familia, quise ir al Clásico Nacional pero no se pudo, a mi papá le encantan las Chivas y él no conoce el nuevo estadio, entonces lo quería llevar, pero que bueno que no fuimos, porque perdimos gacho con el América", finalizó diciendo, antes de iniciar la compleja jornada laboral en el encuentro entre México y Paraguay.

