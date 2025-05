Atlas ya tiene a sus dos refuerzos en las laterales

La petición de Gonzalo Pineda de reforzar las dos laterales ha sido cumplida y la directiva del Atlas ya contrató a Gustavo Ferraréis por la derecha y recientemente a Jorge Rodríguez por la izquierda, con lo cual, las incorporaciones a los rojinegros están cerca de cerrarse, con dos de las tres posiciones a reforzar, listas.

Y es que ambos jugadores nuevos para la institución, ya entrenan en la Academia AGA, pero no pueden ser anunciados oficialmente, ya que la FIFA no ha liberado el castigo administrativo de no fichar jugadores, situación que quedará solucionada a la brevedad. Aun así, Gonzalo Pineda ya cuenta con ambos futbolistas para entrenamientos, aunque solamente están en el tema de la preparación física.

Lo que sí, a los Zorros todavía les falta reforzar la media cancha, ya que el "Gonzo" Pineda pidió un "8" para reforzar la media cancha, misma posición que podría ocupar Mateo García, sin embargo, el cuerpo técnico prefiere otras opciones.

Mientras tanto, Atlas continúa con su preparación en la Academia AGA de cara al inicio de sus partidos amistosos, que comenzarán en Filadelfia, Pensilvania ante el Philadelphia Union el próximo sábado 7 de junio en el Subaru Park.

