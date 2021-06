Jaime Lozano ya tiene a sus tres refuerzos para el Tri Olímpico

El técnico de la Selección Olímpica Jaime Lozano, ya tiene a sus tres refuerzos que llevará a los Juegos Olímpicos de Tokio, así lo aseguró al terminar el partido de corte amistoso que le ganó Australia 3-2 y los dará a conocer, una vez que entable comunicación con ellos.

“Ya tomamos decisión respecto a los refuerzos, solo que no lo diré porque debo hablar con ellos primero. Ya tenemos los nombres de los tres. Estamos contentos y tranquilos”, señaló el técnico de la Sub-23.

Respecto a los 18 que llevará a los Olímpicos así como a un 11 a utilizar, dijo que todavía no lo tiene claro, porque tiene un plantel con mucha calidad y conforme se acerque la fecha, entonces tomará la determinación.

“Será muy difícil, con jugadores que pasan por un gran momento. No siempre se le puede tener casi un mes en la Selección, lo que hace que el nivel este muy parejo entre ellos. El resultado es bueno, pero sobre todo por cómo se vino dando, destaco la disciplina táctica”.

Lozano precisó que el “Tri” tendrá una semana de descanso, luego de esta gira y regresarán a concentración el próximo 21 de junio, porque para el 30 ya estará la lista final, la de los 18 que estarán viajando a Tokio para la justa y lanzó un comentario para aquellos que queden fuera.

“Son grandes jugadores y personas. Tienen una carrera muy joven, con un presente magnífico y un futuro todavía mejor. Les decimos que busquen el éxito cada día y no solo al final de un torneo. Por no quedar en una lista final, no significa que no tengan la calidad. Les agradezco porque es muy fácil trabajar con un equipo así”.

Respecto a la gira que realizó, el estratega mexicano mencionó que regresará con la satisfacción de haber cumplido varios puntos que tenían pendientes, como hacer el grupo más fuerte y eso es vital para el debut el próximo 22 de julio, ante Francia ya en Tokio.

“El balance es bueno. Al final, la táctica fija es donde sufrimos y es lo que nos complicó este partido”, continuó.

“Debemos tener atención en torneos tan cortos y es imperdonable cometer errores como estos. Nos hacen tres goles, normalmente somos un equipo que no recibimos. Mantener la calma y el orden, con base en lo que trabajamos. El equipo nunca bajó los brazos para remontar el partido de hoy”.

AJ