Jaime Lozano destaca mejorías en su equipo

La victoria frente a Ghana generó confianza en el equipo y satisfacción en el director técnico de la Selección Mexicana, Jaime Lozano, destacó una mejoría en conjunto que le permitió a México salir victorioso sin mayores complicaciones. Además de reconocer que vencer a los africanos no era nada sencillo y sin embargo, el equipo supo resolver de gran manera.

“Sin duda me gustó el trabajo defensivo, las creaciones fueron mucho mejores, estuvimos más juntos, muy pocas creaciones de gol del rival, eso siempre me va a gustar. Normalmente, con base en una idea de juego y trabajo me gusta que no nos generen tantas oportunidades de gol y lo que fuimos en septiembre a lo que fuimos hoy con un rival fuerte y potente físicamente, destaco el cero atrás”, comentó Lozano.

“No era fácil abrir a un equipo como Ghana, fuimos pacientes, estuvimos atentos y mantener la atención en este tipo de encuentros no es nada fácil porque sabíamos que una desatención podría costarnos cualquier gol en contra. Me gustó el equipo porque se mantuvo fiel a la idea de juego y estable”, confirmó Jimmy.

Jimmy fue cuestionado por alinear a Raúl Jiménez sobre Santiago Giménez, a lo que respondió que esa decisión la hizo con base al rival en turno por enfrentar y las actuaciones de Jiménez en anteriores encuentros.

“Basé mi decisión en el rival, en lo que nos demostró Raúl en los dos partidos anteriores, hizo tres goles en dos partidos. Ahora que se suma Henry, es una bonita competencia entre los tres y la intención es prepararnos, salimos con la intención de llevarnos un buen resultado. No queremos dar un partido bueno y otro regular, queremos dar pasos sólidos y construir un buen equipo de personas y jugadores. Seguramente haremos algunos cambios ante Alemania”, agregó el estratega.

Sin embargo, aseguró que contra Alemania se tendrán que realizar algunos cambios, sobre todo para cuidar el desgaste tanto físico como mental de los futbolistas y su evolución para el martes.

“Es un partido de mucha intensidad y tensión, una fatiga no sólo muscular, sino también cognitiva por estar tanto tiempo atentos en lo que está pasando y en lo que debemos de realizar, entonces esperaremos cómo van evolucionando. La intención es no hacer muchos cambios, pero sí meter gente fresca”, finalizó Lozano.

