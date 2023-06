El deporte mexicano continúa presentando complicaciones para sus atletas, llevándolos incluso al grado de tener que deshacerse de sus bienes para seguir su sueño.

Tal es el caso del clavadista Jahir Ocampo, quien mediante un mensaje en sus redes pidió apoyo a la sociedad mexicana para poder acudir al Campeonato del Mundo que se realizará en Fukuoka, Japón entre el 14 y 30 de julio.

"Hace poquito me acaban de seleccionar al campeonato del mundo de este año, pero como ya saben, en México, los deportes acuáticos estamos viviendo tiempos complicados por lo cual no tengo el apoyo económico para poder llegar, es por eso que estoy aquí buscando apoyo", comentó.

Ocampo, sentenció que para buscar motivar a las personas que quieran apoyarlo, haría una rifa en la que incluso uno de los mayores premios será su automóvil.

El medallista mexicano explicó que tendrá disponibles 333 boletos, con un precio de dos mil pesos cada uno, mismo que podrán ser adquiridos por redes sociales.

"Se me acaba de ocurrir, para que no sea nada más un apoyo y que no recibas nada, voy a rifar mi carro para el primer lugar. El segundo lugar se va a llevar un Apple Watch más $8,000 pesos en producto deportivo; el tercer lugar solo los $8,000 pesos en producto y el cuarto y quinto lugar una cena conmigo", finalizó.