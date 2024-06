Después de una larga temporada, el Real Madrid se alzó victorioso en el Estadio de Wembley, al vencer de manera decisiva al Borussia Dortmund con un marcador de 2-0, añadiendo así otra UEFA Champions League a su historial.

Un compromiso que vivió varios momentos muy emotivos, siendo la despedida del alemán Toni Kroos uno de ellos, el histórico jugador que anunció su retiro de las canchas hace unos días, abandonó el inmueble entre el reconocimiento de los asistentes.

Momento que quedará en la memoria de Kroos, quien luego de diez años y con la alegría por levantar una nueva Copa de Europa, agradeció a la afición, asegurando que se marcha de la mejor manera del equipo blanco.

"He disfrutado mucho la última semana, ha sido un ambiente espectacular. He intentado concentrarme en la final porque queríamos ganar el partido. Lo hemos preparado toda la semana, pero la primera parte la verdad que no ha salido bien pero este equipo siempre sigue y hay que meter goles para ganarnos. Al final estoy muy feliz por irme así. No hay mejor manera", comentó.

Por último, el hombre que todavía jugará la Eurocopa con la Selección de Alemania, reconoció el esfuerzo del rival y fue sincero al asegurar que tuvieron suerte al no recibir una anotación en la primera parte.

"El factor decisivo ha sido que no nos han marcado en la primera parte", finalizó.

