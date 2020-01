JC Chávez y "Travieso" Arce anuncian revancha

Las advertencias y amenazas entre Julio César Chávez y Jorge “Travieso” Arce quedaron de manifiesto en la presentación oficial de la pelea que sostendrán el 7 de marzo, donde no faltaron las risas y gran expectación rumbo al “Duelo de leyendas”.

Tras su enfrentamiento de noviembre pasado y declaraciones posteriores, comenzó a planearse una revancha de exhibición y ayer quedó confirmada después de su frente a frente en la conferencia de prensa, realizada en el Pabellón de Box “Julio César Chávez”.

El “César del boxeo” tomó el micrófono para advertirle al “Travieso” que entrene muy bien y se cuide, pues el día de la contienda “le voy a poner una golpiza. Le voy a quitar lo feo y lo dientón”.

Arce, pentacampeón mexicano, no se quedó callado y dejó en claro que si en noviembre lo dejó lucirse por respeto y por “viejito”, en poco más de siete semanas no tendrá piedad de él para terminarlo en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo.

“Vamos a quitarle lo hablador y lo picudo, me he entrenado con toda la seriedad e intensidad y voy a llegar en gran condición. Julio no me va a aguantar el ritmo ni va a ver por dónde le van a entrar tantos golpes”, aseguró el “Travieso”.

Aquella ocasión se midieron en una pelea a beneficio del joven boxeador Christian Castillo, quien sufrió derrame cerebral en un entrenamiento, y ahora también será una función con causa.