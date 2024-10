Revancha de Bivol con Beterbiev acerca a Canelo Álvarez con este rival

El excampeón estadounidense y comentarista de boxeo, Antonio Tarver, reveló en entrevista para Fight Hype qué es lo que le depara al Canelo para su próxima pelea, pues su siguiente encuentro podría definirse a partir del enfrentamiento de Beterbiev y Bivol por el título.

Tarver aseguró que, de seguir en pie la revancha de Beterbiev y Bivol, el esperado encuentro de Canelo Álvarez contra Terence Crawford podría al fin cerrar trato.

“Creo que la pelea entre Canelo y Crawford se hará si la revancha entre Beterbiev y Bivol por el título indiscutido sigue adelante”.

“Si Canelo no pelea contra Beterbiev porque le da la revancha a Bivol, creo que será un momento perfecto para hacer Canelo-Crawford” , dijo durante la entrevista.

Existen muchas especulaciones para la pelea entre el Crawford y Álvarez, de acuerdo con el comentarista, en el caso de que se confirme, este encuentro sería uno se los más productivos.

“Creo que eso dejará a Canelo en una isla donde probablemente querrá tener una pelea grande que pueda competir en ventas con otras peleas”.

Esto especula Antonio Tarver para Canelo vs Beterbiev

El excampeón norteamericano también teorizó cómo sería un encuentro entre Álvarez y Beterbiev, apuntando qué es lo que necesita el tapatío para llevarse la victoria.

De acuerdo con Tarver, Canelo tendría que abrirse paso llevando a Beterbiev a la distancia, esto considerando que el ruso muestre un desempeño similar al que tuvo en el ring contra Bivol.

“Sé una cosa. Si Beterbiev tiene una mala noche, si pelea como peleó contra Bivol, creo que Canelo tiene una oportunidad. Si no puede conectar sólido en Canelo, Canelo tiene una oportunidad. Si puede evitar un golpe fuerte, al igual que lo hizo Bivol, y llevarlo a la distancia, tiene una oportunidad. Pero si Beterbiev comienza a golpear y conecta golpes limpios, eso cambiará la pelea”.

Aseguró que este encuentro sería un desafío para Canelo, sobre todo considerando las dimensiones de su cuerpo y la agilidad de sus pies.

“ Canelo no es tan ágil de pies como Bivol. Aunque se mueve, ya no se mueve tanto. Ahora, con un Canelo más lento y más pequeño, me gustaría ver cómo Beterbiev conecta sus golpes en Canelo. En cuanto a altura, probablemente no tendrá una gran ventaja contra Canelo. Canelo es bastante robusto. En términos de tamaño, podrían estar mirándose a la cara. Pero en cuanto a potencia de golpeo, simplemente creo que Beterbiev golpea mucho más fuerte, y eso es un desafío para Canelo”.

