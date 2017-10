Iván Hernández, maravillado por debutar en la Nuevo Progreso

Tiene poca experiencia en los ruedos, pero eso lo compensa con pasión y orgullo a la hora de vestir traje de luces. Es Iván Hernández, originario de Aguascalientes, tierra de grandes matadores, quien debutó el 27 de marzo del 2016 y lleva seis novilladas, el domingo 8 de octubre será su presentación en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara, un Coso que impone, pero que a la vez llena de emoción a cualquiera que se presenta para lidiar.

Iván se presentará este domingo en la tercera novillada de la temporada en el Coso de la Calzada Independencia, en donde, según el hidrocálido, "se siente miedo, se siente responsabilidad, pero los toreros al final lo somos para estar en este tipo de plazas, es en donde más miedo da y en donde más te lo tienes que tragar, pero son las que si eres capaz de hacer el torero, se vuelca todo el mundo contigo", dijo en entrevista.

—¿Qué tiene Aguascalientes que de ahí surgen tan buenos toreros?

—"Yo creo que es difícil explicarlo, porque yo nací ahí, nunca he salido, ahí se respira toreo por todos lados, también hay antitaurinos y personas que no están a favor, pero mayormente se respira gente que respeta al toreo y esa es la base, además hay más de dos escuelas taurinas y eso es lo que yo creo que ayuda mucho al final hay buenos toreros y luego venimos a querer torear y vamos a aprender, es una buena cadena".

—¿De dónde viene el gusto por el toreo?

—"Me surge de parte de mi abuelito, que nos invita desde muy pequeños a un primo y a mí y nos enseñó a amar al toreo, nos llevaba en la Feria a corridas. Mi primo fue el primero que empezó y luego yo".

—¿Quién es tu ídolo en el mundo taurino?

—"Yo admiro a todo aquel que se pone delante de un toro, yo creo que es algo que no está al alcance de mucha gente, pero todos mis respetos se los debo al maestro 'Juli', yo creo que es el torero que más me llena y al que más felicidad me da ir a ver".

—¿Te emociona estar en la Nuevo Progreso?

—"Es la Plaza que es famosa por la exigencia y por la seriedad del toro, pero yo creo que al final, más que eso es la seriedad del público y la seriedad de sus administradores, es lo que hace grande a una plaza y creo que en Guadalajara se reúnen todos los factores".

EL DATO

Este domingo 8 de octubre se llevará a cabo la tercera novillada en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, con Iván Hernández, compartiendo el ruedo con el español Marcos Pérez y Ricardo De Santiago, con seis toros de la ganadería El Garambullo.