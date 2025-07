Hulk Hogan muere a los 71 años de edad

El mundo de la lucha libre estadounidense está de luto tras la confirmación del fallecimiento del histórico luchador Hulk Hogan. De acuerdo con información de TMZ, Hogan habría perdido la vida durante la mañana del día de hoy jueves 24 de julio en Florida por una complicación cardiaca.

El suceso acontece unas semanas después de que se esparciera un rumor acerca de la salud de Hogan .Sin embargo, su esposa negó la información sobre un supuesto coma y aseguró que el corazón del deportista se mantenía fuerte y recuperándose de cirugías.

Terry Gene Bollea, mejor conocido como Hulk Hogan o "Hollywood" Hogan, fue un emblema de la lucha libre estadounidense. Su presencia en el ring y su teatralidad fascinó a infantes y adultos y ayudó a impulsar el deporte como un entretenimiento nacional.

En 1996 creo el New World Order (NWO) una organización de lucha libre que se convirtió en una de las historias más exitosas en la historia de la lucha libre estadounidense

En el 2005 fue ingresado al Salón de la Fama de la WWE, sin embargo, fue removido diez años después luego de un escandalo surgido por supuestos comentarios racistas dictados por Hogan durante un encuentro sexual grabado. Tras un proceso legal, Hogan resultó triunfante de una demanda en torno al caso. Por ello, en 2020 Hulk fue reintroducido al Salón de la fama en 2020, reconocido como parte de la NWO.

En 2024, Hogan fue una de las estrellas que participó en la Convención Nacional del partido Republicano.

Además de su carrera como luchador, tuvo una importante carrera en la pantalla. En el cine, partició en las películas "Rocky III", "No Holds Barred," "Suburban Commando" y "Mr. Nanny". Además, protagonizó un reality show de VH1 llamado "Hogan Knows Best" en el que aparecía junto a su familia con los problemas cotidianos de su día a día.

