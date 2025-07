¿De cuánto era la fortuna de Hulk Hogan, fallecida leyenda de la WWE?

Hulk Hogan, leyenda de la World Wrestling Entertainment (WWE) y estrella mediática fuera de los rings, murió este jueves a los 71 años de edad.

El carismático luchador, cuyo nombre real es Terry Gene Bollea y estaba casado con la instructora de yoga Sky Daily, falleció de un paro cardiaco en su casa en Florida, Estados Unidos, según indicaron fuentes médicas.

Con una trayectoria de más de cuatro décadas entre AWA, WWE y WCW, Hogan se convirtió en una de las figuras más destacadas del entretenimiento deportivo. Sin embargo, su influencia se extendió más allá del cuadrilátero, participando en películas, programas de telerrealidad y negocios, lo que le permitió acumular un patrimonio considerable.

En el cine tuvo un papel en 'Rocky III', en 1982, y llegó a protagonizar algunas películas familiares como 'Suburban Comanddo' (1991) o 'Mr. Nanny' (1993).

En cuanto a la televisión, tuvo cameos en varias series populares como 'The A Team', 'Baywatch' o 'The Goldberg' y llegó a tener su propio reality 'Hogan Knows Best'.

¿De cuánto era la fortuna de Hulk Hogan?

Tras su fallecimiento, Hulk Hogan dejó atrás un patrimonio neto estimado en 25 millones de dólares. Una de las principales fuentes de esa cantidad fue la demanda por invasión de la privacidad que presentó en 2016 en contra de Gawker.com luego de que el sitio publicara un video sexual suyo.

El caso acabó siendo favorable al luchador, que recibió 31 millones de dólares después de que la compañía se declarara en bancarrota y asegurara no poder hacer frente al pago de 115 millones de dólares ordenado inicialmente.

Entre sus negocios se encuentra “Hogan’s Beach Shop”, un bar y restaurante temático que abrió en 2012. Sin embargo, en el 2015 el local rompió relaciones con su figura luego de que se filtraran unos audios donde realizaba comentarios racistas.

Hogan también fue imagen de varias marcas como Honey Nut Cheerios.

En el mejor momento de su carrera, Hogan logró ganar más de 100 millones de dólares, sin embargo, malas decisiones en negocios y problemas legales redujeron su fortuna.

