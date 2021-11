El mexicano Hirving Lozano ha protagonizado varias polémicas durante los últimos años por situaciones diversas que lo ponen en el ojo del huracán entre los aficionados del Napoli, el equipo de Italia donde juega. Recientemente, incendió otra al decir, en entrevista con Azteca Deportes, que quiere dar un paso más en su carrera como jugador.

"Creo que soy parte de un club muy competitivo con compañeros muy fuertes, y en eso ha crecido mucho. Pero la verdad es que me gustaría ir a jugar a otro club más grande. Considero que soy un jugador muy competitivo y con objetivos claros, la verdad es que siento que estoy en un buen nivel y me gustaría dar este paso. Vayamos, sin embargo, paso a paso, ahora tengo que mejorar lo máximo posible en a nivel personal y futbolístico y espero que pueda suceder pronto", dijo el delantero mexicano.

Sin embargo, aunque los comentarios de reacción contra los dichos del mexicano ya habían comenzado, "Chucky" dijo que se debe a la afición napolitana y en sus redes sociales publicó un mensaje a todos ellos:

INSTAGRAM

"En ocasiones, mis palabras pueden ser sustraídas de contexto real y alguien con un afán distinto al de hacer la correcta interpretación, con querer o sin querer, las tergiversa. No es mi intención aclarar o retractarme de algo que no dije. Me interesa más que los hechos hablen por sí solos. Estos son los hechos: Vivo en Nápoles, mis hijos crecen, aprenden y hacen amigos en Nápoles, las amigas de mi mujer son Napolitanas, mis vecinos y amigos son Napolitanos, los más bellos momentos de mi vida reciente han transcurrido en Nápoles. Me debo a la afición Napolitana y encuentro en su lealtad el motivo suficiente para dejar alma, vida y corazón en la cancha en cada ocasión que porto la camiseta del Nápoles. Hoy juego para el Nápoles y mientras lo haga, que espero sea por mucho tiempo, no lo haré simplemente por tratarse de un equipo de futbol, lo haré porque Nápoles es el lugar donde vivo y donde soy feliz, es mi casa y la defenderé a ultranza. #forzanapolisempre #hirvinglozano".

"Chucky" Lozano disputa su tercera temporada con el Napoli, equipo al que llegó en 2019. En 93 partidos ha anotado 23 goles y ha dado siete asistencias.

Con la Selección Mexicana tampoco ha tenido los mejores números en los últimos juegos. El delantero se perderá el próximo partido de la eliminatoria de la Concacaf, debido a que fue amonestado en el encuentro del octagonal ante Canadá. Hirving Lozano acumuló dos tarjetas amarillas en la fase final de las eliminatorias rumbo al mundial de Qatar 2022, y por eso no podrá jugar en la novena fecha.

OF