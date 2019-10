Hiram Mier no ve a nadie seguro en Chivas

Debido a los malos resultados que tiene el Guadalajara en los últimos torneos, el central Hiram Mier es consciente que nadie tiene su lugar seguro para el Clausura 2020 y que la dirigencia, una vez que termine el torneo hará un análisis de cómo fue el comportamiento de cada uno, para determinar lo mejor para el equipo.

"Nadie está seguro, tenemos que seguir demostrando partido a partido que quieres seguir en este club y sacar al equipo adelante. Yo no me siento seguro, sé que no se han hecho buenos torneos, pero en este tenemos la posibilidad de pelear por la liguilla. Sé que es difícil, pero hay posibilidades y hay que tratar de sacar esto adelante, al final la decisión de quien se queda o se va, es de la directiva".

La ilusión que tenía Mier cuando llegó al Guadalajara, era de estar peleando lugares importantes en la parte alta de la tabla, no abajo como hasta ahora se ha dado, pero confía en que el repunte para el cierre de campeonato será de sumar unidades al por mayor.

"Desde que venía ya sabía que Chivas no había clasificado, yo quería ayudar, empezamos bien, y a la mitad nos costó y bajamos posiciones, todos tenemos ganas de estar, no es solo el Club, es nuestro prestigio, todos vamos por lo mismo, queremos mejorar, son detalles que nos han costado".

OB