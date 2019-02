Higuera entra en polémica con Jesús Martínez

José Luis Higuera, CEO de Chivas, y Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, entraron en polémica discutiendo los derechos de transmisión de Chivas, que el equipo rojiblanco ha abierto a más de una televisora.

"Yo tengo una televisora que me paga muy bien, tú tienes que ir a cinco o seis", increpó Martínez a Higuera durante un congreso sobre piratería en el deporte que se lleva a cabo en la Ciudad de México.

Chivas cuenta con una plataforma propia de transmisión por internet, Chivas TV, y actualmente sus partidos son transmitidos por Televisa, TV Azteca, Multimedios, además de otras plataformas de streaming por internet.

"No puedo contratar extranjeros, porque esto es una bandera y nuestro ADN".

Para Martínez, el jugar sólo con mexicanos significa una desventaja para Chivas en el terreno internacional. Higuera respondió que precisamente ahí reside la identidad del equipo, que, según afirma, tiene un poder de convocatoria equiparable al de la Selección mexicana.

"Como directivo es lo que tengo y no puedo cambiar el pasado y me da igual, no puedo contratar extranjeros, porque esto es una bandera y nuestro ADN. Somos el equipo que más mujeres siguen. Todo se monetiza y también tenemos a un gran rival que genera morbo cómo es el América y todo se monetiza, hay estrategias para hacerlo. Estamos al nivel de Selección (en cuanto) a nivel de convocatoria".