Hemos quedado a deber: ''Vikingo'' Dávalos

Luego de un inicio complicado en el que sólo han conseguido un triunfo, un empate y dos derrotas, dentro del campamento de Leones Negros no se ciegan y reconocen que han quedado a deber.

Así lo expresó el estratega Jorge ''Vikingo'' Dávalos, quien señaló que su equipo ha caído en una serie de errores y titubeos que hoy los tienen con menos puntos de los que quisieran en la tabla general.

Asimismo, el ''Vikingo'' advirtió que su equipo tiene que apretar desde ya para buscar su clasificación a la Liguilla, pues no pueden apostar a conseguir su boleto en la recta final del Clausura.

''Nosotros hemos quedado a deber mucho en el campeonato, otra vez no hemos comenzado fuertes, lo hemos hecho con muchos titubeos que nos han costado puntos, no hay ninguna excusa, se debe mejorar muchísimo en la Liga para comenzar a escalar y buscar el ascenso a como dé lugar''.

''No podemos esperar hasta el último y estar entrando muy apurados, eso no debe ser, más porque somos un equipo con jugadores que llevan tres torneos trabajando juntos, prácticamente somos los mismos. No hay excusa y estoy confiado en que el equipo va a responder'', compartió el timonel.

Ahora, de cara a su siguiente juego contra el Atlante, en Leones Negros llama la atención el hecho de que se medirán a la mejor ofensiva de la Liga, razón por la que señalan su necesidad de mejorar a la hora de defender.

''El tema de defender no es algo que sólo los cuatro defensas no lo hayan hecho bien, es un tema de todo el equipo: nos cuesta mucho defender nuestro arco, a los 11 nos cuesta. Somos un equipo con tendencia a buscar el arco contrario, ese es nuestro ADN, pero debemos entender que el juego tiene estas dos funciones, hay que atacar pero también defender, ahí hemos quedado a deber todos'', finalizó Dávalos.

Será el próximo domingo cuando Leones visite Cancún para medirse a los Potros de Hierro, esto en el juego que cerrará la Jornada Seis del Clausura 2019 en el Ascenso MX.

EL DATO

Atlante es el equipo más goleador de este torneo, pues luego de cinco fechas, los Potros ya registran 10 anotaciones.

OF