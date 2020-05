Héctor Reynoso compara a José Juan Macías con Cardozo

El exdefensa de Chivas de Guadalajara, Héctor Reynoso, negó que el joven delantero mexicano José Juan Macías se parezca futbolísticamente a Javier Hernández o a Omar Bravo y consideró que tiene cualidades similares a las del paraguayo José Saturnino Cardozo.

"Desde que lo vi, a quien se me hace similar es a Cardozo; su estilo de correr, las cualidades, se me hace parecido hasta en el trote, la forma en que define. Bravo era un caza gol como Chícharo; estoy opinando como se me viene a la mente, pero se me hace muy parecido a Cardozo", comentó.

Por otra parte, el "Sansón" le recomienda permanecer un tiempo más en Chivas, salir campeón y así ganarse el tener las puertas abiertas del equipo por si un día quiere retirarse en el equipo donde debutó.

"Ojalá se despidiera campeón para que tuviera las puertas abiertas de este gran club. Que luche por sus sueños de ir a Europa, va a llegar, pero que por ahora se concentre en ganar algo importante con el equipo y que después busque esa meta que tiene", culminó.

