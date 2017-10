Héctor Moreno juega todo el partido en victoria de la Roma

La Roma se impuso hoy 1-0 al Crotone en partido de la Serie A italiana, con el defensa mexicano Héctor Moreno disputando los 90 minutos del encuentro.

El único gol del partido fue un penalti cometido por Mandragora sobre Kolarov y anotado por Perotti al minuto 10.

Se trata del segundo partido completo en la Serie A para el defensa mexicano, que llegó este verano a la Roma procedente del PSV de Holanda y ya jugó 90 minutos con los Giallorossi el 22 de octubre pasado, en la victoria 1-0 ante el Torino.

"Estoy feliz, sabía que tenía necesidad de aprender y conocer más el futbol italiano. Yo estoy acostumbrado a un tipo de futbol diferente, mi entrenador me decía que jugara contra el hombre, que lo 'matara' y basta. Eso era la importante. En dos o tres meses aquí he aprendido mucho, he crecido", dijo Moreno a la Gazzetta dello Sport tras el juego contra el Torino.

La victoria de hoy coloca a la Roma en la quinta posición de la tabla general, con 21 puntos en 9 partidos, mientras el Crotone ocupa la posición 17, con seis unidades en 10 juegos.