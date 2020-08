Héctor Estrada, senséi a prueba de pandemias

Héctor Estrada es uno de los mejores entrenadores de karate en México, pues bajo sus órdenes se han forjado medallistas estatales, nacionales e incluso internacionales en justas de la talla de Juegos Centroamericanos o Panamericanos.

Sin embargo, con la llegada del COVID-19 ha tenido que adaptarse a diversas situaciones, pues al no contar con la posibilidad de realizar entrenamientos presenciales, ahora se ha convertido en un profesional de las clases en línea, pues a diario entrena a más de 40 alumnos de diversas edades.

“La verdad que me he sorprendido para bien. Los chicos que están tomando la clase en línea son muy bien portados. Sí es complicado avanzar como anteriormente lo hacíamos de forma presencial, pero nos tenemos que adaptar porque parece que esto llegó para quedarse, entonces el que no se adapte se va quedar en el olvido.

“Realmente ha sido muy complejo, sobre todo al inicio que tuvimos que adaptarnos a las aplicaciones para poder realizar los entrenamientos. Cuando todo comenzó sí estaba un poco renuente a dar clases en línea, no estaba acostumbrado, pero bueno, hemos ido adaptándonos al grado de que ya lo hacemos de una forma muy habitual”, compartió el entrenador de la Selección Nacional de México.

Además de la necesidad de no descuidar el proceso de sus alumnos, Estrada también reconoció que la pandemia ha puesto a prueba sus capacidades de supervivencia, ya que tuvo que buscar la manera de seguir percibiendo un sueldo por lo que mejor hace: forjar deportistas de alto rendimiento.

“Ahora sí que es supervivencia, nosotros que nos dedicamos de lleno a nuestra disciplina ha sido complicado buscar las estrategias para seguir sobreviviendo, porque los ahorros tarde o temprano se acaban si no generas ingresos. Ha sido complejo, pero hemos sabido sortear las dificultades.

“Al inicio estaba firme en esperar a que todo pasara, pero de cuando empezó la pandemia, al mes inicié con las clases en línea, esto porque un compañero del mismo giro me comentó cómo estaba el asunto y me animé. Los padres de familia han cooperado, no ha sido difícil generarles interés. No todo el alumnado ha estado participando, pero sí un gran porcentaje”.

Actualmente, a pesar de que sí se redujo su alumnado, el senséi Héctor Estrada atiende por Zoom a cuatro grupos de atletas. Entre sus principales deportistas figuran Alicia Hernández y Arturo Estrada, quienes asistieron a los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019 para conseguir la plata y el quinto lugar, respectivamente.