Hazard asegura que su primera temporada en Real Madrid es de adaptación

En medio de la cuarentena por la pandemia de COVID-19, el belga Eden Hazard, atacante del Real Madrid, aseguró que su bajo rendimiento en su primera temporada en la Liga de España se debe a que es de adaptación y espera regresar a su mejor nivel la siguiente.

"Mi primera temporada en el Madrid es mala, pero no en su totalidad. Es una temporada de adaptación. Seré juzgado en la segunda. Depende de mí estar en buena forma el próximo año", justificó para un medio de su país.

Las constantes lesiones le han impedido tener continuidad en el cuadro dirigido por el francés Zinedine Zidane, pues sólo ha jugado 15 partidos para sumar poco más de mil minutos.

Por otro lado, se dijo decepcionado por el aplazamiento de la Eurocopa por la propagación del coronavirus, pues a pesar de está en recuperación por una operación por una fisura en el peroné distal derecho, confiaba en estar listo para el verano.

"Esperaba llegar, así que me decepcionó el cambio. Tenía planeado jugarla. Todos tendremos un año más en 2021, lo cual es una pena, pero mi tobillo me permitirá volver a estar en forma", agregó.

Sobre su posible participación en el certamen continental añadió que: "Habría llegado en buena forma sin importar lo que pasara. Hubiera tenido falta de ritmo, claro, pero la calidad no se pierde".

Respecto a la complicada situación que vive España por el COVID-19, reconoció sentir temor, por lo que se mantiene resguardado en su casa y evita tener contacto con otras personas para proteger a los demás de contagios.

"No digo que no pueda contagiarme, pero estoy dentro de casa, no viene nadie, no podemos ver a nadie. Tengo un poco de miedo, como todos los demás, pero temo especialmente a transmitirlo a los demás, eso es lo más delicado", comentó.

