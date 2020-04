Hay trato, pero falta mejorar en salud

El Consejo Superior de Deportes (CSD), La Liga y la Real Federación Española de Futbol (RFEF) anunciaron un acuerdo para que los equipos de futbol profesional regresen a los entrenamientos, una vez que la pandemia de COVID-19 sea superada y las autoridades sanitarias lo permitan.

“Los entrenamientos se producirán siempre y cuando las circunstancias sanitarias lo permitan y bajo estrictos protocolos de salud”, informó el CSD en un comunicado publicado ayer.

Irene Lozano, presidenta del CSD, y sus homólogos de LaLiga, Javier Tebas, y de la RFEF, Luis Rubiales, mantuvieron una reunión de más de ocho horas el sábado pasado. Además de la reanudación de los entrenamientos, se decretó la creación de un fondo para apoyar a los deportes más afectados por la crisis del coronavirus.

“Se dedicará parte de los recursos que generen los derechos audiovisuales del futbol a un rescate al resto de deportes federados, olímpicos y paralímpicos. Además, Tebas y Rubiales crearán un fondo de contingencia de 10 millones de euros (al que invitarán a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE)) para ayudar a los deportistas más vulnerables.

Ante las conocidas diferencias entre los presidentes de LaLiga y la RFEF, también se decretó que las partes involucradas “deberán trabajar conjuntamente y de forma coordinada en el exterior”, ya que, de no ser así, la reputación de España podría ser afectada de cara a su candidatura al Mundial de 2030.

“En este contexto cobra especial importancia la candidatura ibérica al Mundial de futbol 2030, evento al que el gobierno prestará todo su apoyo, priorizando que el entendimiento en el futbol resulta imprescindible para las posibilidades de nuestro país”, sentenció el texto del CSD.

Piden reiniciar para impulsar economía italiana

GOLPE FINANCIERO. Aunque sea a puerta cerrada, pero la Serie A presiona por volver. ESPECIAL

El presidente de la Federación Italiana de Futbol (FIGC), Gabriele Gavrina, aseguró que la reanudación de la Serie A debería ser una prioridad para todos los sectores, pues este deporte debe ser “considerado como un movimiento de impacto económico” en esta nación.

En entrevista para una radiodifusora local, el dirigente comentó que “la comisión médico científica de la FIGC ha establecido un protocolo a seguir que ha sido enviado al Ministerio de Deportes y garantiza el negativo de un grupo cerrado de atletas, no entiendo las preocupaciones.”

Reveló que el balompié italiano “mueve cinco mil millones de euros” y dar por terminada la temporada “sería un desastre”. Es por ello que, dijo, se ha manifestado tan insistente en concluir con las 12 jornadas restantes de la Serie A.

“Una decisión de este tipo conllevaría responsabilidades enormes. No puedo ser el enterrador del futbol italiano. Debo defender este deporte y no entiendo esta resistencia. El no querer empezar, con todas las garantías posibles, una reorganización del movimiento deportivo”, agregó.

Destacó que una posible anulación del curso 2019-2020, que tiene a la Juventus como líder sólo un punto por encima de la Lazio, únicamente podría ser decretada por el Gobierno italiano y las autoridades sanitarias.

JL