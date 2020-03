Hatton lidera en el Arnold Palmer

El tercer día del Arnold Palmer Invitational se llevó a cabo con un complicado clima, en donde el campo de Bay Hill Club no cedió tregua y dificultó mucho a los jugadores, quienes no lograron descifrar el viento y las brutales condiciones bajo las que se jugó.

Tales fueron las complicaciones que únicamente un jugador en el field logró marcar un recorrido abajo del par. Este fue registrado por el estadounidense Max Homa, con 72 golpes. El resto de jugadores debieron pelear por no mantenerse en el juego y no perder posiciones. El ex número uno del mundo, Brooks Koepka, registró el peor recorrido de su carrera como profesional firmando una tarjeta por 81 golpes, nueve arriba de par.

El mexicano Abraham Ancer fue víctima de los mismos marcando un tercer recorrido de 79 golpes, siete arriba de par, en donde registró siete bogeys y el resto pares. Con este resultado el nacido en Reynosa llego a un acumulado de +10 y cayó varios puestos en el tablero para ubicarse empatado en el lugar 64.

El último día de competencia pinta para ser uno de gran dramatismo tendiendo al inglés Tyrrell Hatton como único líder con un total de -6 y dos golpes de diferencia sobre Marc Leishman y Rory McIlroy en -4. Además, por cuarto día consecutivo se espera viento y condiciones complejas.

En lo que respecta al PGA Tour Latinoamérica, en Mazatlán, Álvaro Ortiz continuó con el buen juego registrando una tercera ronda de cinco abajo de par, 67 golpes, en donde contó con siete birdies y dos bogeys. Con este resultado, el menor de los Ortiz llego a un acumulado de -18 y se encuentra empatado en cuarto lugar a un solo golpe de los líderes Alejandro Tosti, Alexandre Rocha y Rowin Caron, todos en -19.

Ortiz se encuentra en primer lugar del field en birdies registrados en la semana con 23 en únicamente tres días de competencia. Esos birdies serán necesarios para el tapatío quien busca su primera victoria como golfista profesional.

Por su parte, el también mexicano Raúl Pereda se encuentra empatado en el noveno puesto con -17 tras una tercera ronda de 68 golpes, cuatro abajo de par.

JL