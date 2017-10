Hamilton tiene el título asegurado: Jo Ramírez

Con la autoridad y el prestigio adquirido en su paso por McLaren durante 17 años, el legendario Jo Ramírez disfruta de estar de nuevo en medio de las festividades de un Gran Premio de México, que este año adquiere un tinte especial por ser el evento en el que el británico Lewis Hamilton pueda asegurar su cuarta corona en la Fórmula, lo que de acuerdo al mexicano será algo especial.

“Desde luego será especial ver eso, pero de que Lewis Hamilton será campeón no hay duda para nadie, será hoy, la próxima semana o en la última carrera, pero será seguro y que lo haga en México, pues es lo mejor”, aseguró Ramírez.

En México, tres pilotos se han proclamado campeones de la Fórmula Uno, todos ellos en la década de los años sesenta, en la primera etapa del Gran Circo en nuestro país; el último de ellos, Graham Hill, en 1968, es decir, hace 49 años.

“Es fantástico estar aquí otra vez. Hay una afición tremenda por el automovilismo y me da mucho orgullo como mexicano ver lo que han hecho aquí después de tanto tiempo”.

Ramírez, con la experiencia que le dieron los años que pasó en la categoría, señaló que el camino se le abrió al británico por una simple y sencilla razón: los problemas que ha tenido Ferrari en la segunda parte del campeonato y que ese tipo de situaciones no se deben padecer cuando se compite contra un equipo como Mercedes, que ha tenido todas consigo desde 2014 a la fecha.

“Ferrari ha tenido problemas con su fiabilidad, no han conseguido terminar carreras, eso es muy malo, están compitiendo con un equipo como Mercedes en el que funcionan como relojes suizos, nunca fallan, no se rompen y desde luego que si no estás a esa altura no lo van a conseguir; además tuvieron fallas de pilotos, Sebastian cometió errores que han costado mucho”, comentó el ex mánager de McLaren.

Fiesta para aliviar las penas

Jo Ramírez también se ha sumado a las voces que dicen que este Gran Premio es una oportunidad valiosa para que México siga mostrando su fortaleza después de lo ocurrido con los sismos de septiembre; sin embargo, añade que este alivio no sólo lo hacen los mexicanos, sino los que se suman a esta fiesta del deporte motor.

“Se podrá interpretar que México sufre, pero el mensaje que se va a dar es que México está presente para olvidar las penas y pensar a futuro. No sólo los mexicanos lo vemos así, sino también todos los extranjeros que vienen al Gran Premio; les gusta estar en nuestro país y saben que están haciendo algo para en cierta manera aliviar las penas”.

Alan Rodríguez/Enviado