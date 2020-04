Haaland lleva con paciencia su carrera y evita sobrevalorarse

El joven noruego Erling Braut Haaland, delantero del Borussia Dortmund, dejó claro este jueves que lleva su carrera con paciencia, pues, aunque reconoce su calidad, evita sobrevalorarse.

"Siempre pienso que no me puedo sobrevalorar, siempre ha sido importante para mí pensar que sí, soy bueno, pero ahí fuera hay un montón de buenos jugadores así que eso siempre ha sido importante para mí, no creerme mejor de lo que soy", explicó para un medio de su país.

Con apenas 19 años de edad, Haaland ha destacado con el cuadro negriamarillo, gracias a sus nueve goles y dos asistencias en sólo ocho partidos, cifras con las que se colocó como una de las piezas claves en la ofensiva del suizo Lucien Favre.

Sus actuaciones desde que militaba en el RB Salzburgo lo han puesto en la agenda de varios clubes importantes de Europa, situación que no lo desespera, pues prioriza que el equipo le brinde las condiciones para desarrollarse.

"Tienes que tener claro lo bueno que eres y lo bueno que es el club, la gente que hay allí, cómo te van a cuidar y ayudar a evolucionar. Me siento muy bien, está siendo como un sueño, pero también hay partidos que no han sido tan bueno, así que no ha sido perfecto. Estoy feliz, tengo mucha buena gente a mi alrededor, así que diremos que esto es sólo el principio", comentó.

AJ