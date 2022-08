Este próximo domingo Gustavo Ayón se despedirá de las duelas al ponerle fin a su etapa como jugador, y ahora que esto lo ha llevado a mirar en retrospectiva, el ex NBA está contento por haber sido un referente del basquetbol mexicano.

"Me gustaba, me encantaba la responsabilidad. Me gustan las responsabilidades difíciles, el cargar con retos, y ha sido un orgullo el poder representar a nuestro país y tener ídolos como Horacio Llamas o Eduardo Nájera y poder seguir su legado y haciendo cosas importantes como las que ellos hicieron, esto para aportar nuestro granito de arena y que el basquetbol de nuestro país siga estando en el mapa mundial".

Aunque Ayón es recordado por su paso en la NBA con equipos como Orlando Magic, Milwaukee Bucks o los Atlanta Hawks, hoy el "Titán" considera que su éxito no recae en haber jugado en el baloncesto de los Estados Unidos.

"Yo no quería recorrer los 20 o 30 equipos que hay en la NBA, yo quería jugar baloncesto y he logrado muchísimas cosas en muchos equipos en los que fui importante, y eso para mí tiene mucho más valor que haber jugado 10 o 15 años en la NBA. Llegar a la Euroliga es estar deportivamente al nivel de la NBA, no en espectáculo, pero deportivamente la Euroliga es muy fuerte, muy difícil, y poderla ganar en dos ocasiones siendo de los jugadores importantes del equipo (Real Madris) no lo cambio absolutamente por nada", finalizó Ayón.

Será este domingo cuando la Arena Astros sea testigo del juego de despedida para el "Titán", esto en un duelo entre la Selección Mexicana y un combinado de amigos del "Titán".

Este encuentro comenzará a las 18:45 horas del domingo en la casa del actual campeón del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (CIBACOPA) y de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil (LNBPF).

MF