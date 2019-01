“Gullit” Peña reconoce que aún no supera su problema de alcoholismo

Carlos "Gullit" Peña reconoció que aún no supera su problema de alcoholismo, aunque no abandonará el futbol profesional.

Peña, cuya carta es propiedad del Rangers de Escocia, fue dado de baja por Cruz Azul el año pasado y luego intentó rehabilitarse en una de las clínicas propiedad del ex campeón de boxeo, Julio César Chávez.

"No voy a decir que estoy recuperado ni que no voy a volver a caer, pero trabajo diario en esto".

En declaraciones a la cadena Multimedios, Peña dijo que aún sigue luchando contra su problema: "no me da pena reconocerlo. A veces tengo a una persona cerca de mí para que me ayude, es algo en lo que vengo trabajando durante mucho tiempo. No voy a decir que estoy recuperado ni que no voy a volver a caer, pero trabajo diario en esto, no me da pena aceptarlo y combatirlo".

Lo que ha hecho con su vida, dijo, "lo hice por mí mismo, jugué futbol, tomé una cerveza, tuve una hija. Acepto mis responsabilidades".

En cuanto a su carrera futbolística, afirmó que no está acabado y que tiene ofertas "para jugar en el Ascenso, quizá en Dorados, también hay otro equipo por ahí. Esto no ha terminado para mí".

RR