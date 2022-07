Guillermo Ochoa lanza crítica por TV restringida

Ante el aumento de equipos que han optado por transmitir sus partidos en plataformas restringidas, el portero Guillermo Ochoa lamentó que cada vez sea más complicado seguir el futbol mexicano.

Para el guardameta del América seguir a la Liga MX en el extranjero es algo complejo, y por eso le parece paradójico que los juegos de este circuito no estén al alcance de todo el público dentro de nuestras fronteras.

“El futbol mexicano si es difícil verlo fuera de México ahora también es difícil verlo en el país. Se complica con tantos lugares, plataformas y pagar para ver un partido. La gente no sabe a dónde recurrir para ver un juego cuando no está en el estadio”.

“La línea a seguir en un futuro es buscar que la Liga mexicana se unifique y se pueda ver en otros lados. Me tocó vivirlo en Europa y es complicado, los mismos compañeros y clubes no conocen tanto la Liga mexicana, conocen uno o dos clubes, cuando es un Clásico no puede verse el partido y ven más otras Ligas, es la realidad”, comentó el portero.

En la Jornada 1 del Apertura 2022, Chivas, Juárez, León, Atlético de San Luis, Pachuca y Querétaro fueron transmitidos por televisoras de paga o plataformas de streaming.

El colombiano presenta una lesión en el tendón proximal del recto femoral izquierdo. IMAGO7/R. Vadillo

Roger Martínez, fuera por lesión

Roger Martínez estará fuera de toda actividad entre seis y ocho semanas. Mediante un comunicado en redes sociales, América confirmó la baja del atacante colombiano.

“El Club América informa que el futbolista presenta una lesión en el tendón proximal del recto femoral izquierdo. El tiempo de recuperación es de 6 a 8 semanas dependiendo su evolución”, se puede leer en el comunicado.