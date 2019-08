Guardado ve cerca su regreso al Atlas

Andrés Guardado sabe que el reloj biológico le juega en contra para continuar jugando en Europa en excelente nivel y cada día que pasa se acerca más al Atlas, el equipo de sus amores.

El sueño sigue intacto y en el último año la cosquilla se presenta más seguido. Desde hace un tiempo está meditando cuál será el momento perfecto para regresar, porque no quiere venir a dar lástimas y desea que su aportación sea con él en buen nivel.

Entiende que cada minuto que pasa afecta en su forma física y quiere arribar al Atlas para aportar, brillar futbolísticamente y que la afición lo vea y disfrute, aunque todavía no tiene claro si esto será en un año o antes.

“No lo sé (cuándo), desde el año pasado me metí algo en la cabeza que tengo que disfrutar cada día, cada momento en cada encuentro, que tengo que ir tomando la determinación de acuerdo al momento actual”, dijo el “Principito”, quien vino a la ciudad para vacacionar con la familia y atender asuntos relacionados con su Fundación, donde apoya a niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

De entrada, cerró las puertas a los demás equipos de la Liga MX. Su regreso no lo hará por dinero, sino por convicción de terminar una carrera exitosa buscando ganar un título con los Zorros.

“Me ha buscado Atlas, en su momento el América, tuve platicas con Monterrey. Ni al América, Monterrey, Tigres, porque siempre he dicho que mi ilusión es regresar al Atlas algún día. Sigue intacta hasta hoy”.

Aquí es donde entra la directiva del Atlas, ya que Guardado está dispuesto a regresar y los tiempos los puede acortar la dirigencia, así de claro fue el actual jugador del Betis, y mandó mensaje para Grupo Orlegi.

“El propietario del equipo tiene la última palabra siempre, pero bueno, espero que las puertas del Atlas estén abiertas el día que yo quiera regresar, porque quiero cumplir ese sueño que tengo desde que me fui”.

Andrés juega un papel más cómodo en el Betis, porque físicamente va perdiendo algunas cosas, así que su ubicación se ha vuelto determinante para comenzar su ritmo en la cancha.

“Por el momento estoy muy contento. Alargaré lo que me dé mi mente, mi cuerpo, mis piernas y mi futbol. Ya no estoy tan chavo y uno hablando de futbol, vas perdiendo algunas cualidades y comienzas en cierto momento a jugar más con la cabeza que con los pies. Sé que ya no soy el jugador desequilibrante, rápido, pero sé dónde posicionarme dentro del campo, cómo soy más útil para el equipo y ser titular y uno de los capitanes en el Betis me tiene contento.

“Sé que comienza mi bajada futbolística, tengo que cuidarme más, prepararme mejor para seguir a máximo nivel, porque eso me exijo y no sé hasta cuándo me vaya a dar o cuál vaya a ser la señal de que ya”.

Dos años y lo vendieron

El Atlas sólo pudo gozar las actuaciones de Andrés Guardado por cuatro torneos, ya que debutó en el Apertura 2005 y se marchó tras terminar el Clausura 2007 al ser vendido a La Coruña, luego de brillar en la Copa del Mundo en 2006.