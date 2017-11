Grandes sin Mundial

Italia se quedó sin Copa del Mundo de manera sorpresiva, casi 60 años después de la única ocasión que no había clasificado a este evento desde que se juegan eliminatorias.

La escuadra Azzurra no fue capaz de meterle un gol a Suecia en 180 minutos de Repesca y se une al selecto grupo de Selecciones de alcurnia que alguna vez tuvieron que pasar el trago amargo de la eliminación en la ronda clasificatoria a una Copa del Mundo.

Argentina ganó su segunda Copa del Mundo en 1986 en México y desde entonces habían concurrido al Mundial todas las Selecciones con al menos dos títulos del orbe. A Rusia 2018 clasificaron el pentacampeón Brasil, el tetracampeón Alemania y los bicampeones Argentina y Uruguay; pero Italia, con cuatro Mundiales en sus bolsillos, tendrá que ver el evento por televisión.

Incluso asisten a la cita del próximo año Inglaterra, Francia y España, todos con un campeonato mundial en sus vitrinas. Todo esto no hace sino más grave la ausencia del equipo italiano.

En la historia de los Mundiales hay equipos que vivieron el mismo duelo que hoy hay en Italia. Todos tuvieron que soportar lo mismo que hoy acongoja a la península itálica.

Su majestad, fuera

Los inventores del futbol tuvieron que esperar hasta 1966 para ganar un Mundial y tuvo que ser en casa. Pero la Selección de Inglaterra vivió una década de terror en los setenta. Tras el Mundial de México, vino un cambio generacional. Por principio de cuentas se quedaron fuera de la Eurocopa de 1972. Después, perdieron su primer partido de eliminatoria mundialista ante Polonia, que a la postre los dejó fuera del Mundial de 1974.

La Eurocopa de 1976 la vieron por televisión y completaron la década negra al ser eliminados de Argentina 78 por Italia con todo y su refulgente estrella Kevin Keegan (foto).

Naranja sin jugo

Si la década de los setenta fue negra para Inglaterra, para Holanda fue todo lo contrario. La Naranja Mecánica brilló en lo más alto del futbol mundial y de la nada apareció para llegar a dos Finales consecutivas de Copa del Mundo. Ambas las perdieron ante los anfitriones, Alemania y Argentina en 1974 y 1978 respectivamente. En los ochenta vino el cambio generacional y los Países Bajos volaron casi a ras de piso. Sin Neeskens, Cruyff y toda la pléyade de grandes futbolistas que los hicieron famosos, Holanda no pudo clasificar a los mundiales de España 1982 y México 1986. Kees Kist (foto), su goleador, tuvo que esperar el relevo de Marco Van Basten para que Holanda volviera a los primeros planos.

No aprendieron

Estados Unidos 1994 esperaba a los ingleses en su Mundial, pero los británicos parecieron no aprender la lección de la década de los setenta. Tras la salida de Bobby Robson como técnico nacional, Graham Taylor tomó al equipo de la rosa y comenzó su proceso con el pie izquierdo tras ser eliminado en la fase de grupos de la Eurocopa. El timonel recibió el voto de confianza para la eliminatoria, pero derrotas inesperadas ante Noruega y Holanda los dejaron fuera de la justa mundialista, en lo que fue un gris adiós para su goleador Gary Lineker, quien vio adelantado el relevo generacional.

Primer apocalipsis

Italia lloró por primera vez una eliminación de Copa del Mundo en 1958, el proceso clasificatorio para la cita de Suecia. Italia había tenido una participación aceptable en Suiza 1954, pero para la siguiente eliminatoria un equipo azurri sin elementos con la suficiente calidad, terminó por ceder la clasificación pese a compartir grupo con Portugal e Irlanda del Norte, dos rivales que parecían a modo. En el duelo decisivo Italia cayó 2-1 con los irlandeses y firmó su primera eliminación de una Copa del Mundo, pese a ostentarse como bicampeón del evento en 1934 y 1938.

También acá hizo aire

México también ha protagonizado sonados ridículos en eliminatoria mundialista. Tras quedar fuera de la justa de 1974, en el Tricolor no se aprendió la lección y se encaró la eliminatoria con exceso de confianza. Para el Mundial de España 1982 había un par de boletos para Concacaf y los pases se jugaban en Honduras. México tenía en sus filas a Hugo Sánchez, que comenzaba a brillar en España, además de una generación encabezada por Tomás Boy que se creía no iba a tener problemas para clasificar. El Tri perdió con El Salvador y no pudo ganarle ni a Haití ni a Canadá. En el último juego tenían que ganarle a Honduras y apenas empataron 0-0.