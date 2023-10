Durante el fin de semana del Gran Premio de México, el Autódromo Hermanos Rodríguez se convierte en el mejor aparador del talento motor en el mundo pues, además de la carrera de la Fórmula Uno, se celebran competencias de otras categorías.

Entre las otras actividades en el recinto de la Magdalena Mixiuhca destacó la carrera de Gran Turismo México (GTM) en donde el tapatío de la Escudería AGA, Jorge Garciarce se llevó el triunfo y los aplausos de los presentes en las tribunas.

"El apoyo de la gente gritando es algo inigualable. Fue una carrera corta porque hubo varios safety cars, una bandera roja, pero eso no nos limitó fue una carrera en donde teníamos que hacer cero errores y lo logramos", dijo el piloto.

Respecto a las complicaciones que enfrentó durante la carrera, Garciarce dijo que durante el "campeonato de Gran Turismo se calienta mucho la pista, entonces la llanta se calienta igualmente y es muy fácil irte en las "s" del autódromo. Tienes que ser muy cuidadoso con los errores".

El piloto tapatío disfrutó esta carrera en México ante el público local, pues él se encuentra corriendo principalmente en Estados Unidos trabajando para conseguir su pase a una de las grandes categorías, siendo su objetivo principal llegar a la IndyCar en donde actualmente corre el regiomontano Pato O'Ward.

"La verdad como afición mexicana no hay ninguna y por lo mismo me impulsan a mí dentro del automovilismo. En un futuro quisiera estar corriendo las categorías estelares ya sea Indy o en Fórmula Uno, intentando llegar a una categoría Fórmula como Pato O'ward y es llegar lo más lejos posible para seguir logrando triunfos, podios campeonatos, entonces estamos en un buen camino, participando en el Road to Indy".

Garciarce agradeció el apoyo que ha tenido por parte de sus patrocinadores para buscar este camino, especialmente a Sidral Aga quien, dijo "siempre han estado apoyando no solo a mí, sino a diferentes pilotos".

SV