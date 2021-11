Lewis Hamilton está feliz de regresar al Gran Premio de México. Durante una rueda de prensa, este jueves, el piloto británico aseguró que está ansioso por volver a encontrarse con la afición mexicana:

"Estoy deseando ver a los fanáticos este fin de semana. En México siempre tenemos una asistencia increíble, así que esa es quizá una de las cosas que más me entusiasman".

Hamilton, además, aseguró que disfruta mucho los días que puede pasar en la Ciudad de México porque "es muy diferente de todas las otras ciudades a las que vamos".

Sobre lo que espera para la carrera del domingo con respecto a Red Bull, aseguró que "el año pasado fueron un poco más rápidos que nosotros, así que tendrías que decir que esta es una pista de Red Bull, pero hemos tenido éxito aquí en el pasado. Obviamente ganamos aquí la última vez, pero eso fue solo porque Max cometió un error y recibió una penalización, pero fueron mucho más rápidos que nosotros, por lo que esperamos que sea muy similar este fin de semana".

Además, Hamilton habló sobre las expectativas de cada una de las escuderías y cuál de ellas, en su opinión, parte como favorita para el fin de semana:

"No puedo predecir. Pensamos que seríamos más fuertes, por ejemplo, en lugares como Austin. Fueron mucho más fuertes que nosotros allí, sobre todo en carrera fueron mucho más fuertes, así que realmente no puedo predecirlo. Lo que sí sé es que el año pasado, nos ganaron aquí, y no tenían poder en comparación con nosotros durante todo el año. Ahora están por delante en potencia y tienen un coche muy fuerte que se ha visto menos afectado por los cambios en las reglas, que nos afectaron a nosotros. así que van a ser rápidos este fin de semana. El año pasado creo que iban casi medio segundo por delante de nosotros. Así que no sé, nuestro coche no es mejor que el del año pasado, diría yo con esos cambios. Será interesante ver cómo nos va con ellos este fin de semana".

Cabe recordar que Lewis Hamilton ha triunfado en el Gran Premio de México en dos ocasiones, la primera en el 2016 y la segunda en el 2019.

JL