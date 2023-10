El piloto tapatío, Sergio "Checo" Pérez se mostró en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez durante el primer día de actividades del Gran Premio de México y lo hizo ante más de 109 mil aficionados que se dieron cita para el evento.

Ante esto, el mexicano habló de lo que siente de correr en casa y si siente algún tipo de presión:

"Es bonito y gracioso, porque cuando estás en el coche se te olvida dónde estás, pero en cuanto te bajas hay mucha tensión y es bueno. Me gusta saber que tengo tanto apoyo de todos los fans".

Con respecto a lo que sintió del monoplaza de Red Bull y las condiciones de la pista del Autódromo, Pérez se mostró ecuánime y aseguró que no fue su mejor día:

"Creo que no tuvimos un gran día. No tuvimos una buena lectura de las llantas suaves en una sola vuelta. Tuve una bandera amarilla en mi vuelta entonces terminé haciendo el tiempo en mi segunda vuelta entonces, hay muchas cosas que tenemos que analizar y entender. Obviamente utilizamos distintos compuestos y esperamos entenderlos para el domingo entonces, en lo general, creo que las cosas se ven bien, vamos por buena dirección para entender lo que tenemos que hacer".

Aun así, el de Guadalajara se muestra optimista con respecto a los datos que tienen para buscar pelear el domingo:

"Sí, me gustaría aunque mi vuelta no fue muy limpia, casi me salgo al final de la última curva, pero creo que tenemos potencial, las cosas se ven bien, pero como sabemos, mañana será realmente reñido".

Por su parte, Max Verstappen culminó en el primer lugar en ambas sesiones de prácticas y también disfrutó del cariño del público mexicano.

