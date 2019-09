Gobierno da apoyos a campeones de Lima 2019

Luego de la grata participación de la representación de Jalisco en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019, donde se obtuvieron un total de 80 medallas, el Gobierno del Estado hizo la entrega oficial de estímulos económicos a los atletas jaliscienses que consiguieron subir al podio y pusieron la bandera de México en lo más alto de esta justa deportiva.

Tras la entrega de cheques simbólicos, que representó el reparto de un millón 630 mil pesos entre todos los medallistas, el director general del Code Jalisco, Fernando Ortega Ramos, comentó que los buenos resultados en Lima 2019 los compromete a plantear estrategias y proyectos que encaminen los sueños de todos los atletas jaliscienses.

“El resultado de nueve medallas de oro, 13 de plata y 15 de bronce para 37 totales en los Juegos Panamericanos, y nueve de oro, 19 de plata y 15 de bronce para 43 medallas totales en los Juegos Parapanamericanos, 80 totales en Lima 2019, nos compromete, a los que nos toca tomar decisiones y plantear estrategias en materia deportiva, a buscar objetivos mayores y consolidar proyectos que permitan a nuestros atletas alcanzar sus sueños”, compartió el funcionario.

Por su parte, la ciclista Jessica Salazar, quien ganó medalla de oro en el ciclismo de pista durante los Panamericanos, dijo estar agradecida por el apoyo económico e invitó al Gobierno del Estado a que continúe incentivando los proyectos deportivos de los jaliscienses.

“Gracias al Gobierno del Estado por brindarnos este apoyo económico, este estímulo. Y yo quisiera invitar al Gobernador a que este proyecto siga, lo que hablamos aquí en la mesa que no sólo quede en palabras, porque a mí me gusta portar la bandera de México, pero aparte de eso me gusta portar la bandera de Jalisco, decir ‘yo gané la medalla de oro y soy jalisciense’”.

Por su parte, el gobernador Enrique Alfaro señaló que su administración deberá mantener el esfuerzo hecho por los atletas jaliscienses y trabajarán en diversos proyectos en materia deportiva para incentivar a los medallistas a cumplir sus sueños y para garantizar la educación de los atletas que son seleccionados en la Olimpiada Nacional.