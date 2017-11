Ginés Marín, a sacarse la espina

Con tan sólo 20 años de edad, el chaval español Ginés Marín se presenta por segunda ocasión en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara, esperando que en esta Temporada 2017 logre superar lo que sucedió el año pasado, en donde no pudo triunfar, por lo que en esta ocasión buscará sacarse la espina ante los astados de la ganadería Villa Carmela.

“Guadalajara sin duda es una plaza de las más importantes, no sólo de México, sino de América, y me siento especialmente querido, aunque sólo he toreado una tarde el año pasado, me siento querido en esta ciudad y vengo con la ilusión de expresarme y que la gente se lleve la idea de una bonita tarde”, dijo el matador.

El fino artista jerezano Ginés Marín compartirá el ruedo con figuras del toreo ya confirmadas y probadas por los amantes del arte taurino, como lo son el rejoneador español Pablo Hermoso de Mendoza y el mexicano Luis David Adame, en un coso de la Calzada Independencia que podría registrar la mejor de las entradas de esta temporada.

“Es una plaza exigente, pero tiene su encanto y su categoría para triunfar, cortar orejas y gustar al público y con un cartel súper interesante, que será de lo más redondo de esta feria de Guadalajara y esperemos que dé el resultado esperado”, comentó Ginés Marín.

Fue ayer cuando el matador jerezano se presentó ante alumnos de la Universidad Panamericana de Guadalajara, esto con la firme intención de acercar a los jóvenes al mundo de los toros.

“Es fundamental para el futuro de la tauromaquia y actos como éste y además con la expectación que hay, es muy importante, y a mí en lo personal me llenan de emoción, porque sé que aquí radica el futuro del toreo y nunca está por demás hacer actos para el futuro”.

EL DATO

Primera tarde

El 30 de octubre de 2016, Ginés Marín lidió astados de la ganadería Torreón de Cañas, en donde mostró ganas y actitud en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara, donde debutaba como matador de toros sin tener opciones algunas de triunfo.