Gimnasta estadounidense anuncia su retiro tras dura lesión

La gimnasta estadounidense Samantha Cerio anunció su retiro en redes sociales luego de lesionarse las dos piernas durante una competencia en una prueba universitaria.

La atleta de 18 años realizaba la prueba de piso en la competencia Regional de Baton Rouge, y cuando intentó hacer un doble salto mortal algo salió mal y al caer se rompió ambas piernas.

Personal médico que la atendió informó que la gimnasta se dislocó ambas rodillas, por lo que debió ser sometida a cirugía.

Cerio dio a conocer en su cuenta de Instagram que debido al incidente decidió retirarse de manera definitiva de la gimnasia profesional.

"El viernes fue mi última noche como gimnasta. No podría estar más orgullosa de la persona en la que la gimnasia me ha convertido. Me ha enseñado el trabajo duro, la humildad, la integridad y la dedicación. Puede que no haya terminado de la forma en que lo había planeado, pero nada sale como estaba planeado", escribió.

El video de la escalofriante lesión ha sido muy comentado en redes sociales.

OF