Luego de que fuera captado tras sufrir un accidente en Zapopan a bordo de su auto deportivo, Gerardo Arteaga dio su postura al respecto.

El futbolista del Genk y de la Selección Mexicana aseguró que él no iba al volante ni había ingerido alcohol.

"Ante las diversas informaciones que están siendo publicadas sobre el desafortunado accidente de automóvil en el que nos hemos visto envueltos, aclarar lo siguiente".

Es noticia: Gerardo Arteaga sufre accidente en Guadalajara

"No ocurrió de madrugada, sino alrededor de las 23:00 horas volviendo a casa con mi novia después de cenar. Yo no manejaba el carro, sino mi novia. Ninguno de los dos tomó bebida alcohólica alguna. No chocamos con ningún otro carro. Ambos estamos bien, agradecemos el apoyo y pedimos que no inventen cosas", reza parte de la carta publicada por el jugador en redes sociales.

Arteaga formó parte de la Selección Mexicana que acudió a la Copa del Mundo de Qatar 2022, y posteriormente tomó vacaciones en Guadalajara, ciudad de donde es originario.