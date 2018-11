Galería: Así fueron las agresiones de los fanáticos del River Plate

La violencia se apoderó de la Final de la Copa Libertadores de América 2018 entre los archienemigos River Plate y Boca Juniors, y obligó a la postergación del partido para hoy, tras ser suspendido por el ataque de fans Millonarios al autobús xeneize, con saldo de varios jugadores lesionados.

Horas después, se informó que el Estadio Monumental fue clausurado por la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que el partido de la Final podría cambiar de sede, fecha y horario.

Los hechos

El autobús que transportaba el plantel auriazul al Estadio Monumental, casa del Millonario en el barrio de Núñez, en el Norte de Buenos Aires, fue atacado con piedras, palos y gas pimienta por hinchas de River que esperaban en una curva de una calle cercana al escenario.

Varios jugadores de Boca, entre ellos el capitán Pablo Pérez, Carlos Tevez, Gonzalo Lamardo y Agustín Almendra resultaron con laceraciones en los rostros y los brazos producto de los vidrios rotos y los artefactos peligrosos que ingresaron al autobús. Varios más padecieron los efectos del gas pimienta.

“No estamos en situación de jugar, nos están obligando a jugar el partido”, lamentó minutos antes del anuncio de la Conmebol el ídolo xeneize, Carlos Tevez, uno de los más afectados por la inhalación de los gases según las imágenes de televisión.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, aseguró que sus homólogos de River, Rodolfo D’Onofrio, y de Boca, Daniel Angelici, acordaron “un pacto de caballeros” para suspender la inédita Final entre los clubes más populares y poderosos de Argentina.

“En estas condiciones se desnaturalizó el juego. Uno no puede jugar (Boca) y el otro no quiere jugar (River) con un rival que no está en condiciones”, señaló Domínguez.

El partido, por lo pronto, se postergó para hoy a las 14:00 horas tiempo del Centro de México.

Tras el anuncio de la postergación del partido para hoy, varios incidentes entre hinchas de River con la Policía se registraron en las afueras del Monumental.

Varios hinchas fueron arrestados durante los confusos hechos, que incluso llegaron a afectar la salida de los aficionados del estadio, produciendo escenas de pánico cuando se ordenó el desalojo.

Clausura administrativa al Monumental

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires clausuró el Estadio Monumental, por la excesiva cantidad de personas que entraron para el juego Final.

Según informó Ricardo Pedace, titular de la Agencia Gubernamental de Control, es una “clausura administrativa” y puede llegar a levantarse en pocas horas, aunque esta es una decisión que deberá tomar el organismo que efectúa este tipo de acciones.

Boca analizaba ganar en la mesa

El portal del diario el Clarín publicó que sobre la medianoche en Buenos Aires los dirigentes y abogados de Boca analizaban los pasos a seguir. Estudian todas las variantes del reglamento de la Copa Libertadores, que van desde pedir el partido ganado a aceptar la decisión de la Conmebol y jugar “bajo protesta”.

Selaña el Clarín que los médicos entregaron toda la documentación que certifica las lesiones sufridas por los jugadores. Y el equipo, encabezado por Carlos Tevez, se plantó y no quiere jugar el partido. Pablo Pérez le dijo a Clarín que no está “en condiciones de jugar”.

Cronología

12:45 horas. El autobús de Boca Juniors es agredido por varios aficionados de River Plate a su llegada al Estadio Monumental, con objetos contundentes.

12:55 horas. El plantel de Boca arriba al Monumental con los cristales rotos en el camión. Para dispersar a aficionados de River la Policía arrojó gases lacrimógenos.

13:00 horas. Los gases lacrimógenos arrojados alcanzaron a los jugadores de Boca Juniors al descender de su autobús. Carlos Tevez fue el más perjudicado. Algunos jugadores vomitan y otros reportan cortaduras por vidrios, producto del impacto de objetos contundentes.

13:42 horas. La Conmebol confirma la primera postergación del arranque del encuentro una hora, debido a los incidentes violentos en contra del plantel de Boca Juniors.

13:45 horas. Pablo Pérez y Gonzalo Lamardo fueron trasladados a un hospital tras el ataque al autobús de Boca Juniors para ser revisados al presentar sangre en sus rostros.

14:36 horas. El diagnóstico, según el cuerpo médico de Boca Juniors, afirma que Pablo Pérez presenta una úlcera en el ojo izquierdo, producto de un cuerpo extraño. No puede jugar.

14:46 horas. La Conmebol vuelve a postergar el encuentro. El horario del partido se recorre a las 16:15 horas tiempo del Centro de México.

14:50 horas. Funcionarios del club Xeneize impiden que el cuerpo médico de la Conmebol revise a detalle a los lesionados del plantel de Boca Juniors.

16:20 horas. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, anuncia que el partido será cancelado y reprogramado para hoy a las 14:00 horas, tiempo del Centro de México.

18:22 horas. Medios argentinos informan de la “clausura administrativa” del Estadio Monumental, tras la serie de desmanes. La directiva de River dialogaba con las autoridades para lograr la reapertura del inmueble, para que la Final se juegue a la hora pactada por la Conmebol.

Frases

“Estamos tristes. Acá perdió el futbol. Estamos perdiendo como país. Es una vergüenza lo que hace Conmebol con nosotros”

Carlos Tevez, jugador de Boca Juniors

“Esto tenía que ser una fiesta y parecía que veníamos a la guerra. Tengo un ojo lastimado por unos vidrios”

Pablo Pérez, capitán de Boca Juniors

“La FIFA tiene 211 países afiliados. Hay 210 que son capaces de organizar partidos con hinchadas visitantes; hay uno que no -sólo uno que no- y se llama Argentina”

Martín Caparrós, periodista y escritor argentino