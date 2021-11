La organización del Gran Premio de México no se quedó de brazos cruzados luego de que el día de ayer, durante el primer día de actividad en pista, varios aficionados fueran afectados pues la grada para la que tenían boletos no cumplía con los estándares de seguridad necesarios y por lo tanto no pudieron presenciar las sesiones de prácticas.

Después de trabajar durante todo el día de ayer, esta mañana la promotora informó que la grada 2-A se encuentra "habilitada con todas las medidas de calidad necesarias para garantizar la seguridad de todos los aficionados" para la actividad de este sábado, en donde se celebrará la clasificación, y la del domingo para la carrera.

Debido a los inconvenientes causados, la organización ha realizado diversas acciones para compensar a las personas que han sido afectadas. A los aficionados que asistieron el viernes 5 de noviembre se les está entregando desde el viernes la cantidad de $500 pesos en efectivo (el equivalente a un tercio del costo total del boleto que es de $1,500 pesos), además se les dio $500 pesos en tarjeta cashless para consumo de alimentos y bebidas.

Los afectados pueden pedir la compensación con su boleto físico o a través de Ticketmaster a lo largo de estos días.

GC