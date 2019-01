Funes Mori se ofrece para el Tri, pero le ponen el alto

No ha llegado ni la primera convocatoria de Gerardo Martino con la Selección Mexicana, pero ya hay varios interesados por ser llamados. Incluso jugadores extranjeros.

Entre ellos se encuentra Rogelio Funes Mori, quien declaró que le gustaría vestir la playera Tricolor.

"A mí me encantaría. Siempre estoy agradecido al país, a la gente mexicana que me sigue, que me trata con cariño. ¿Por qué no? Ya llevo casi cuatro años jugando aquí y si me llama voy de cabeza".

Sin embargo, los deseos de Funes Mori se frenan por una cuestión de reglamentos.

Ernesto Meade, abogado deportivo, señaló en entrevista en "Reacción en Cadena" que el atacante sudamericano no puede ser convocado porque "ya jugó un partido oficial con la Selección Argentina, la regulación de FIFA lo impide".

