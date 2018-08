Fue una muy buena Copa del Mundo para México: "Chicharito"

Javier "Chicharito" Hernández delantero del West Ham, y la Selección mexicana afirmó que la Copa del Mundo del Tri en Rusia 2018 fue "muy buena", y que los jugadores quedaron "contentos, pero obviamente no satisfechos".

"(Fue) muy buena, yo creo que fue muy positiva. Lo que se generó hasta en el mismo Mundial, muchísimos de mis compañeros me comentaron que en sus países les hubiera gustado que México llegara más lejos por como se dio todo en la fase de grupos, que le ganamos a Alemania, que pasamos Suecia y nosotros en un grupo donde nadie pensaba que Alemania iba a quedar fuera", dijo el tapatío en entrevista con su club.

El Tri derrotó a Alemania, la campeona del mundo vigente, venció a Corea del Sur, pero cayó ante Suecia y en Cuartos de Final ante Brasil, sin lograr llegar al quinto partido.

"Enfrentamos a Brasil, a una de las mejores selecciones del mundo y no pudimos ganarle. Es parte del futbol. Nos fuimos contentos pero obviamente, no satisfechos porque teníamos la ilusión, las ganas y la certeza de que podíamos llegar más lejos. No se pudo y hay que darle vuelta a la hoja", explicó.

Hernández destacó también el significado individual que Rusia 2018 tuvo para él.

"Fue una gran Copa del Mundo también en lo personal, mi primera como titular, puse un pase de gol, anoté otro y fue una gran experiencia", comentó.

