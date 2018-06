Almeyda se va por dignidad

Con la sinceridad que siempre lo caracterizó, Matías Almeyda dijo adiós. La novela entre el estratega argentino y la directiva del Guadalajara llegó a su fin, y es que el otrora timonel rojiblanco se despidió de la institución por múltiples razones, aunque la principal la dejó muy clara: la dignidad.

“Yo creo que sí regresaré. Hoy me voy, pero voy a volver, no sé cuándo. Ojalá un día tenga mucho dinero y pueda comprar este club”.

Conmovido y agradecido por el respeto y admiración que le profesaron jugadores y aficionados de Chivas, el director técnico sudamericano aseguró que, al no haber unión dentro de la organización 12 veces campeona del futbol mexicano, es mejor dar un paso al costado y en esta ocasión fue lo que sucedió. Acompañado por todo su cuerpo técnico y sin ningún directivo del equipo, Almeyda manifestó estar dolido porque nadie de los altos mandos del Guadalajara estuvo con él en esta despedida.

“Me da felicidad haberme despedido de los jugadores, pero a la vez una tristeza grande dejar el club. Mi ilusión era seguir, jugar el Mundial de Clubes y ganarlo, estaba convencido de eso. Cuando la situación no es como uno pretende, es mejor ser honesto y tener dignidad. Tampoco quiero hacer una despedida para lastimar ni que haya buenos o malos. Muchas veces en los trabajos, donde no hay unión, nosotros la priorizamos. Cuando vi que no había más unión, no quiero estar en un lugar así porque sería esta para cobrar y no quería eso”.

Almeyda aseguró que otro de los motivos que han propiciado su salida fue que la dirigencia de los rojiblancos no cumplió con los acuerdos para la siguiente temporada, en la que el Rebaño afrontará Liga, Copa y Mundial de Clubes. La salida de Rodolfo Cota y la venta de Rodolfo Pizarro, no fueron del agrado del ex entrenador del Guadalajara.

“Yo he tratado mucho de dialogar y la última reunión que tuve fue con Amaury, Paco, Higuera y mi representante. En esa reunión era hablar de lo que venía, de cómo reforzarnos, del plantel que pretendía tener, de que arrancáramos el torneo sin deudas, de la pretemporada. Esos eran los puntos por los que no llegamos a un acuerdo. El primero era no vender los jugadores, que no se fuera Pizarro, de mantener a Cota y me dijeron que no se podía, que no había dinero. Lo mío era tratar de explicar que iríamos a reforzar con nombres, pero no significaba traer a todos. Era la primera vez que iba a pedir refuerzos, las demás eran diferente porque no eran tan necesitados como ahora”.

Puso de lo suyo

El oriundo de Azul, Argentina, agregó que, consciente de la situación financiera por la que atraviesa el equipo rojiblanco, cuando se ganó la Supercopa MX, él prestó dinero para los premios de sus futbolistas.

“Después de haber conseguido la Supercopa, era el bono y estábamos luchando por entrar a Liguilla y el bono estaba tardando. Yo me ofrecí a prestarles ese dinero. Lo presté y el club me lo devolvió, lo presté por el sentimiento que tengo hacia este club”.

APUNTES

En corto

Lo bueno

• 1 campeonato de Liga MX

• 2 títulos de Copa MX

• 1 Supercopa

• 1 Concachampions

Lo malo

• 1 Final de Copa perdida

• 1 Final de Campeón de Campeones perdida

• 2 torneos seguidos sin Liguilla

• De los canteranos que debutó ninguno se consolidó

Los jugadores entrenan bajo la mira de Camacho

Por la mañana, los jugadores de Chivas entrenaron de cara al Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, sin el argentino Matías Almeyda, quien por la tarde hizo oficial su salida del club tapatío.

Los jugadores trabajaron en las instalaciones de Verde Valle bajo el mando del preparador físico Armando Camacho, en lo que fue el primer día de trabajo tras las vacaciones.

Por cierto, hay un cambio de última hora con respecto a la pretemporada del Rebaño rojiblanco.

Desde mañana el equipo se va a Mazamitla para los trabajos de fondo físico, sede que sustituye al Puerto de Acapulco.

Por cierto, en un principio la pretemporada estuvo programada en Cancún.

SE VA EL DIRECTOR DEPORTIVO

De Anda oficializa hoy su despedida

Lo prometió y cumplirá, pese a que Matías Almeyda tras hablar por tres horas con él, le insistió en que no estaba obligado a irse de Chivas, pero la determinación de Francisco Gabriel de Anda está tomada, deja el puesto de director deportivo de Chivas. Hoy, a las 10:00 horas, dará rueda de prensa en Verde Valle.

Ayer el todavía dirigente fue a Verde Valle para despedirse del plantel, porque quería dejar una buena imagen y al no poder convencer a Almeyda de continuar por lo menos hasta diciembre, prefiere irse por dignidad.

Este puesto desaparecerá del organigrama de Chivas. El técnico que llegue estará tomando todas las determinaciones deportivas con el poder que le dará la dirigencia, en señal de que José Luis Higuera y Jorge Vergara tendrán poco contacto con el equipo.

Edwin Hernández reconoció la valentía de De Anda, porque se portó a la altura de las circunstancias y el renunciar a su cargo, dijo el “Aris”, cayó bien en el grueso del equipo, según percibió.

“Hay que destacar eso, nos dio la cara. Se despidió como un caballero, refleja mucho de él, de la persona que es. Nos habló con sinceridad y eso habla mucho de la persona y pudo vernos a nosotros a la cara”.

El lateral izquierdo se dijo sorprendido por la forma en la cual actúa la dirigencia en este caso.

“Me extraña que no hayan dado la cara. Es su equipo, su dinero, entonces es extraño que ninguno de los dos (Amaury Vergara y José Luis Higuera) dé la cara y tendrán sus motivos, pero nosotros también necesitamos saber qué plan hay, a dónde vamos a ir y qué objetivos hay que cumplir. Es muy feo lo que está pasando y Chivas, la institución y la gente no merecen estar así”.