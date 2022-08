Después de una larga pausa, que fue extenuante para los amantes del deporte motor, este fin de semana, finalmente, la Fórmula Uno estará de regreso cuando se dispute el Gran Premio de Bélgica en el mítico circuito de Spa-Francorchamps.

Pero que haya habido una pausa en la actividad dentro de la pista no significa que la máxima categoría del automovilismo se haya quedado inmóvil.

Este es un recuento de lo que ocurrió en este receso veraniego en el” Gran Circo”.

Sebastian Vettel anunció que se retira para pasar más tiempo con su familia. ESPECIAL/Aston Martin

El adiós de Sebastian Vettel

Uno de los episodios más dramáticos que ha tenido la llamada “Silly Season” de la Fórmula Uno se desató luego de que el piloto cuatro veces campeón del mundo, Sebastian Vettel, anunciara su retiro de la categoría para pasar más tiempo con su familia, así lo declaró a través de un comunicado:

“Amo este deporte. Ha sido fundamental en mi vida desde que tengo uso de razón. Pero así como hay vida en la pista, también está mi vida fuera de ella. Ser piloto de carreras nunca ha sido mi única identidad... Además de las carreras, he formado una familia y me encanta estar con ellos. He cultivado otros intereses fuera de la Fórmula Uno”.

Con su salida, se liberó un asiento en la escudería Aston Martin que no tardó mucho en ser ocupado. El reemplazo de Vettel para la temporada 2023 será otro campeón del mundo, el asturiano Fernando Alonso.

Después de varias semanas de rumores y actuaciones llenas de altibajos, ayer se confirmó la salida de Daniel Ricciardo de la escudería McLaren. ESPECIAL/McLaren

McLaren, el coleccionista de autógrafos

El día de ayer la escudería McLaren confirmó la salida de Daniel Ricciardo al finalizar la temporada 2022, luego de varias semanas de rumores sobre el destino del australiano. El anuncio se hizo a través de un comunicado en donde agradecieron su “dedicación y contribución, incluida su increíble victoria en Monza”.

Ahora, con un asiento disponible, la escudería de Woking tendrá que tomar una decisión que seguramente no será sencilla. Aunque el nombre que suena con más fuerza para ser el nuevo compañero de Lando Norris es el de Oscar Piastri, podrían elegir entre varias opciones.

Uno de los pilotos que tienen a su disposición es Álex Palou, piloto de IndyCar quién fue firmado por McLaren hace unas semanas en medio de la polémica, luego de que el equipo Chip Ganassi Racing aseguró en sus redes sociales que Palou había renovado con ellos; momentos después el propio piloto desmintió la información y fue confirmado por McLaren que informó que “además de sus deberes como piloto en 2023, Palou también probará con el equipo McLaren F1 como parte de su programa de pruebas del coche MCL35M”.

El resto de las opciones son Colton Herta y el mexicano Patricio O’Ward, quienes también son pilotos de IndyCar que han firmado con McLaren y han hecho pruebas en un auto de Fórmula Uno.

Oscar Piastri buscará abrirse camino con McLaren en la F1 al negarse al asiento de Alpine. ESPECIAL/Alpine

El efecto dominó provocado en Alpine

Cuando Fernando Alonso anunció su salida de la escudería Alpine, para emigrar a la escudería Aston Martin donde ocupará el asiento que dejó libre Sebastian Vettel, su lugar en el equipo francés quedó libre y a partir de ahí las fichas empezaron a caer. De manera sorprendente, el caos inició con un tuit.

La escudería Alpine lanzó un breve mensaje a través de sus redes sociales para dar a conocer quién sería el reemplazo del asturiano en el equipo:

“Está confirmada la alineación de pilotos de la temporada 2023: Esteban Ocon y Oscar Piastri. Después de cuatro años como parte de la familia Renault y Alpine, el piloto de reserva, Oscar Piastri ha sido promovido al asiento junto con Esteban Ocon a partir de 2023”, se leía en la publicación. Horas después, el caos comenzó.

El piloto australiano, Oscar Piastri utilizó sus propias redes sociales para desmentir que sería piloto de la escudería Alpine, a pesar de estar ligado a ellos por ser un piloto de reserva:

“Entiendo que, sin mi consentimiento, Alpine F1 ha publicado un comunicado de prensa a última hora de la tarde de que conduciré para ellos el próximo año. Esto es erróneo y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No conduciré para Alpine el próximo año”.

Cabe destacar que Oscar Piastri parece ser una estrella en ascenso en el automovilismo pues es el actual campeón de F2, título que obtuvo en 2021, su primer año participando en esa categoría. Además tuvo un paso destacado en sus etapas como piloto en Fórmula Renault Eurocup y F3, donde también se coronó.