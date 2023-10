Ante la ola de rumores que lo colocan fuera de la escudería austriaca Red Bull para la próxima temporada, luego del “bajón” en cuanto a su rendimiento en las últimas carreras, el piloto tapatío, Sergio “Checo” Pérez solo se ríe y se enfoca en trabajar para volver a la senda de los buenos resultados y asegura que para el 2024 seguirá en el equipo de las bebidas energéticas.

“Simplemente me estoy riendo de los rumores. No hay nada que pueda hacer con eso. Estoy completamente concentrado en mi trabajo, pero esto realmente resume mi temporada: un tipo dice algo sobre mí y de repente ‘se vuelve la realidad’. Tengo un contrato para el año que viene y no tengo ningún motivo para no cumplirlo. Daré lo mejor de mí. Tengo un compromiso. Pero más que eso, no será mi contrato final en la Fórmula 1”, dijo el piloto jalisciense.

Previo al fin de semana de competencia en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas, Pérez Mendoza aseguró que “estoy con Red Bull y quiero quedarme con Red Bull y, obviamente, tiene que funcionar para ambas partes. Simplemente lo estoy disfrutando en este momento. Me encanta el desafío de salir de estos problemas y a los 33 años, creo que tengo algunos buenos años por delante”, reafirmó.

Será este viernes a las 11:30 horas, cuando comience la actividad en el Circuito de las Américas con las prácticas libres y a las 14:30 horas, la clasificación para el Gran Premio del domingo, ya que el sábado se presentará una nueva carrera sprint, previamente se dará el “sprint shootout”, un fin de semana que entregará suficientes puntos como para que “Checo” sume y siga por el buen camino rumbo al subcampeonato en el mundial de pilotos.

SV