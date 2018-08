Force India, en riesgo de no correr el GP de Bélgica

Cuando todo parecía indicar que las aguas se habían calmado y el panorama empezaba a pintar más tranquilo de cara a la segunda parte del campeonato de la Fórmula Uno, la escudería Force India vuelve a estar en el ojo del huracán después de que está en riesgo de quedar fuera de la parrilla para el Gran Premio de Bélgica, que se corre el próximo fin de semana.

El equipo fue adquirido por un consorcio canadiense encabezado por Lawrence Stroll, poniendo fin a los problemas financieros; sin embargo, aspectos legales en la adquisición de la escudería impiden que sus monoplazas puedan participar en el Circuito de Spa-Francorchamps.

Hasta la entrada de administración del equipo, cuyo nombre oficial era Sahara Force India, los empresarios Vijay Mallya y Subrata Roy eran los máximos accionistas. Sin embargo, dados los problemas legales de ambos, era necesaria la aprobación de 13 bancos indios para hacerse efectiva la venta de la empresa.

Lo principal para la compra del equipo, el acuerdo entre los accionistas principales y los fondos necesarios, estaban listos, pero no la aprobación de los bancos, lo cual no se sabe si ya ha sucedido. Se dio todo por hecho, pero sin la última parte, el equipo no puede correr bajo el nombre de Force India.

Es decir, Force India Formula One Team Limited cuenta con la inscripción del equipo para correr en la Fórmula Uno, y eso es lo que los nuevos empresarios no han adquirido, según la web Racefans.net. Sí cuentan con todos los activos, como los monoplazas, contratos con pilotos y personal, entre otros, pero no la parte más importante: la unión con la Administración de la Fórmula Uno (FOM) y la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Para solucionar este tema el equipo podría cambiar de nombre y poder correr en Bélgica este fin de semana, pero eso significaría perder todos los beneficios por sus resultados previos en el serial, que ascienden a más de 100 millones de dólares.

Mientras la Fórmula Uno y los nuevos dueños del equipo buscan una posible solución, hasta el momento la participación de Force India, donde milita el piloto tapatío Sergio Pérez, en el GP de Bélgica está en el aire.

La Fórmula Uno ya no es un deporte: Sergio Pérez

Checo acusa que las diferencias entre Mercedes, Ferrari y Red Bull, con el resto de las escuderías, son las monoplazas. SUN/Archivo

El piloto mexicano de Force India, Sergio Pérez, criticó a la Fórmula Uno por el rumbo que ha tomado el serial en los últimos años, principalmente porque la lucha por el campeonato se ha vuelto muy predecible.

"Es muy frustrante. Hay dos categorías en la Fórmula 1. Para mí, el mayor problema que debe resolver la F1 es mejorar el espectáculo. La parrilla debe estar más apretada, debe haber más de tres equipos luchando por la victoria. Deberíamos hacerlo como en Le Mans: un ganador de la primera categoría y uno de la segunda", dijo Pérez para 'Auto Motor und Sport'.

Checo acusa que las diferencias entre Mercedes, Ferrari y Red Bull, con el resto de las escuderías, son las monoplazas. "Entre los pilotos más rápidos y más lentos en F1 hay unas tres décimas, no más. Sin embargo, un piloto ha ganado cuatro títulos y otro no ha ganado ni un gran premio ni ha subido al podio, esto ya no es un deporte. La distancia entre los mejores coches y el resto es demasiado grande", finaliza.



